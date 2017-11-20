Н. Нигматулин назвал пустыми, безответственными и популистскими высказывания Атамбаева

«Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к Лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», — заявил Нигматулин.

«А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, ещё и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — заключил он.