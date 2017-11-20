Н. Нигматулин назвал пустыми, безответственными и популистскими высказывания Атамбаева
Все эти «пустые», популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов — Нигматулин.
Все эти «пустые», популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов — Нигматулин.
Председатель Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин прокомментировал высказывания Алмазбека Атамбаева, сообщает Zakon.kz.
По его словам, Нурсултан Назарбаев как никто другой поддерживает и помогает народу Кыргызстана.
«Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к Лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», — заявил Нигматулин.
Спикер также отметил, что за годы президентства Атамбаеву не удалось добиться результатов.
«А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, ещё и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — заключил он.