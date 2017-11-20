Референдум не состоялся: что это означает для города

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Несмотря на то, что большая часть пришедших на референдум высказалась за отставку Дорина Киртоакэ, референдум не состоялся.

Явка составила 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.

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После обработки 100% протоколов, согласно предварительным итогам, 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

Однако на текущую ситуацию в городе это никак не повлияет.

Силвия Раду, назначенная и.о. примара столицы, теперь до конца мэрского мандата будет выполнять функции руководителя города.

Иными словами — до 2019 года, а судебный процесс над отстраненным градоначальником Дорином Киртоакэ продолжится.

Первоначально речь шла о том, что Киртоакэ грозит от трех до семи лет тюрьмы. Еще одно обвинение ему выдвинуто 12 июля. Сейчас речь идет о двух преступлениях — извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции. Поскольку сейчас дело рассматривается по двум статьям, максимальный срок заключения для Киртоакэ может быть до 22 лет лишения свободы.