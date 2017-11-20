Медведев расширил границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае
На дополнительной площадке появится золотодобывающее предприятие.
На дополнительной площадке появится золотодобывающее предприятие.
ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае стала больше: в состав территории опережающего развития вошла площадка «Полянка», где будут добывать драгоценные металлы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Постановление, согласно которому ТОР «Николаевск» получила дополнительную площадку, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Месторождение «Полянка» расположено в 80 километрах от
Запустить производство инвестор намерен в следующем году. С 2018 по 2025 года компания собирается добыть около 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра. Работу на новом предприятии получат 340 человек.
Напомним, ТОР «Николаевск» создали в апреле 2017 года.