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10:56 (мск), источник: Губерния онлайн

Медведев расширил границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае

На дополнительной площадке появится золотодобывающее предприятие.

Источник: AP 2017

ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае стала больше: в состав территории опережающего развития вошла площадка «Полянка», где будут добывать драгоценные металлы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Постановление, согласно которому ТОР «Николаевск» получила дополнительную площадку, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Месторождение «Полянка» расположено в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре. Здесь компания «НГК Ресурс» собирается построить золотодобывающее предприятие. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,2 млрд рублей.

Запустить производство инвестор намерен в следующем году. С 2018 по 2025 года компания собирается добыть около 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра. Работу на новом предприятии получат 340 человек.

Напомним, ТОР «Николаевск» создали в апреле 2017 года.

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