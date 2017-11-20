Медведев расширил границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае

Источник: AP 2017

ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае стала больше: в состав территории опережающего развития вошла площадка «Полянка», где будут добывать драгоценные металлы, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Постановление, согласно которому ТОР «Николаевск» получила дополнительную площадку, подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Месторождение «Полянка» расположено в 80 километрах от Николаевска-на-Амуре. Здесь компания «НГК Ресурс» собирается построить золотодобывающее предприятие. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,2 млрд рублей.

Запустить производство инвестор намерен в следующем году. С 2018 по 2025 года компания собирается добыть около 7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра. Работу на новом предприятии получат 340 человек.