В Омской области дисквалифицировали больше 100 должностных лиц
Они нарушили законодательство о госрегистрации.
Они нарушили законодательство о госрегистрации.
В Омской области дисквалифицировали больше 100 руководителей. Об этом сообщает
В ведомстве проинформировали, что в 2017 году к административной ответственности были привлечены больше 600 руководителей организаций. Из них от должностей отстранили 102 руководителя, еще 320 оштрафованы на общую сумму более 1,8 млн рублей Они нарушали законодательство о государственной регистрации.
«Дисквалифицированное лицо на весь срок дисквалификации лишается права замещать должности государственной и муниципальной службы, занимать должности в органах управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и осуществлять отдельные виды деятельности, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях», — отметили в УФНС России по Омской области.
Сотрудники ведомства подчеркивают, что руководителям необходимо предоставлять актуальную информацию об изменениях в организации.