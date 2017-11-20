В Омской области дисквалифицировали больше 100 должностных лиц

В Омской области дисквалифицировали больше 100 руководителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС.

В ведомстве проинформировали, что в 2017 году к административной ответственности были привлечены больше 600 руководителей организаций. Из них от должностей отстранили 102 руководителя, еще 320 оштрафованы на общую сумму более 1,8 млн рублей Они нарушали законодательство о государственной регистрации.

«Дисквалифицированное лицо на весь срок дисквалификации лишается права замещать должности государственной и муниципальной службы, занимать должности в органах управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет) и осуществлять отдельные виды деятельности, установленные Кодексом РФ об административных правонарушениях», — отметили в УФНС России по Омской области.