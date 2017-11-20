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11:03 (мск), источник: VN.ru

Нового мэра избрали в Венгерово

Нового мэра избрали в Венгерово Новосибирской области. Им стал руководитель одного из крупнейших муниципальных образований района. Предыдущий глава сельсовета занимал эту должность с 2004 года.

В минувшую пятницу депутаты Венгеровского сельского совета на должность руководителя муниципального образования выбрали Павла Якобсона, десять лет возглавляющего Тарстасский сельсовет, сообщает «Горсайт. Венгерово».

На должность мэра села претендовали два кандидата. Большинством голосов был избран Павел Якобсон.

Новому главе 55 лет. Проживает он в селе Заречье. Женат. Образование — высшее.

Павел Робертович десять лет руководил одним из крупнейших муниципальных образований Венгеровского района — Тартасским сельским советом. За это время главе Тартасского поселения многое удалось сделать. В том числе капитально отремонтировать одну из достопримечательностей района — подвесной мост через реку Тартас, соединяющий села Венгерово и Заречье.

С 2014 года Павел Якобсон — заместитель главы администрации Венгеровского сельского совета. Он непосредственно курировал реализацию программы «Комфортная городская среда» в селе Венгерово.

Добавим, новые мэры появились в конце октября в двух муниципальных образованиях Новосибирской области. Мэры сменились в Каргате и Болотном. В последнем случае пост градоначальника заняла представительница прекрасной половины человечества Оксана Бабицкая.

Ожидается смена власти и в Барабинске. По собственному желанию мэр Максим Овсянников покинул пост градоначальника. Депутаты Барабинска единогласно приняли отставку мэра.

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