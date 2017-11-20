Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова угодила в неприятную ситуацию из-за Ахеджаковой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
СМИ сообщили о найденном в США советском лайнере-призраке
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
Сорвавшие концерт Райкина в Одессе спросили у него: "Чей Крым?"
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Шаг в бездну: Россия и США переступили роковую черту - СМИ
СМИ: Доллар потерял главную опору
Украинцев накажут за просрочку коммуналки
На пенсию россиянам не стоит рассчитывать
СМИ: На 48-м году жизни скончался актёр «Морских дьяволов»
“Я - алкоголик”: Лолита сделала заявление
Елена Летучая в леопардовой шубе прогулялась по Парижу
Валерия с сыном и его девушкой устроили семейный вечер
Ирина Безрукова о личной жизни: Я его муза, я его вдохновляю
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
16Обрушение жилого дома в Ижевске
11:05 (мск), источник: Tengrinews

Нурлан Нигматулин высказался о заявлениях Атамбаева

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Нурсултан Абишевич как никакой другой Глава государства всегда поддерживает и помогает народу Кыргызстана. Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к Лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», — выразил мнение спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.

Он также прокомментировал работу Алмазбека Атамбаева на посту президента Кыргызстана.

«А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — добавил Нигматулин.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Президент Зимбабве Мугабе согласился с условиями ухода в отставку - СМИ
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Бизнес пожаловался Путину на новые сборы
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
Госдуме предложили запретить пропаганду криминальной субкультуры
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
В Таиланде рухнула карусель в форме гигантского осьминога
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
Автомобиль разрезало пополам, водитель выжил (видео) Такое принято называть «шок-видео». Причем вопросов к этому видео больше, чем ответов
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Более 100 млн – на улице: страшные цифры о детстве Сегодня на нашей планете живёт 2,2 миллиарда детей. Из них почти 2 миллиарда – в развивающихся странах. Во Всемирный день ребенка делимся тревожными фактами и цифрами о жизни детей во всем мире (по данными ООН, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Всемирного банка и ВОЗ за 2010-2017 гг.).
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь