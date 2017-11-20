Нурлан Нигматулин высказался о заявлениях Атамбаева
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева, передает Tengrinews.kz.
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин прокомментировал заявления Алмазбека Атамбаева, передает Tengrinews.kz.
«Нурсултан Абишевич как никакой другой Глава государства всегда поддерживает и помогает народу Кыргызстана. Знаю, что и народ Кыргызстана всегда с теплотой и благодарностью относится к Лидеру Казахстана. Поэтому, все эти “пустые”, популистские и безответственные высказывания Атамбаева никогда не смогут нанести вреда братским отношениям наших народов», — выразил мнение спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин.
Он также прокомментировал работу Алмазбека Атамбаева на посту президента Кыргызстана.
«А что касается самого Атамбаева, то всем очевидно, что за годы своего президентства он не смог добиться ни одного результата ни в экономике, ни в политике. А уходя, еще и продемонстрировал полное отсутствие политической, да и внутренней культуры», — добавил Нигматулин.