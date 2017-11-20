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11:17 (мск), источник: РИА Новости

Посол США Хантсман встретился с мэром Екатеринбурга

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник встретился в Екатеринбурге с мэром города Евгением Ройзманом, сообщила глава пресс-служба посольства Мария Олсон.

Источник: РИА Новости

«Отличная дискуссия с мэром Ройзманом по поводу глубоких исторических связей граждан Екатеринбурга с США, которые развиваются и сегодня», — отметила она.

Ранее в понедельник Хантсман встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсудил с ним в том числе развитие бизнес-связей региона и США.

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Это первый визит Хантсмана в регионы России после назначения послом.

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