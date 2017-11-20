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11:12 (мск), источник: Volga News

Виктор Кузнецов перешел на работу в администрацию губернатора

Виктор Кузнецов, до последнего времени занимавший должность проректора Самарского университета по социально-гуманитарному направлению, с 20 ноября перешел на работу в администрацию губернатора. Об этом Волга Ньюс рассказал лично Виктор Кузнецов.

Источник: Volga News

«С сегодняшнего дня я работаю заместителем руководителя администрации губернатора», — пояснил он, добавив, что будет курировать «много разных вопросов». От более подробных комментариев Виктор Кузнецов воздержался.

Напомним, возглавлявший администрацию губернатора Дмитрий Овчинников покинул этот пост по собственному желанию, о чем стало известно в конце прошлой недели. Он перешел на работу в Самарский университет — на должность первого проректора.

В настоящее время обязанности руководителя администрации главы региона исполняет Дмитрий Холин, заместитель руководителя администрации губернатора — руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности.

Виктор Кузнецов родился 30 января 1962 г. в с. Красный Яр в семье учителей. Окончил исторический факультет Куйбышевского госуниверситета, аспирантуру при кафедре социологии и политологии, в 1990 г. досрочно защитил кандидатскую диссертацию по философским наукам, работал старшим преподавателем.

С1992 по 1993 гг. трудился консультантом председателя Самарского областного Совета народных депутатов. В 1993 г. перешел на работу в администрацию Самарской области начальником информационно-аналитического отдела. В 1996 г. получил второе высшее юридическое образование в СамГУ. С апреля 2001 г. по октябрь 2002 г. — руководитель управления координации информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации губернии.

В 2002—2005 гг. — руководитель управления информационной политики Главного управления общественных, межрегиональных связей и информационной политики Самарской области. Долгое время работал в структурах Самарского отделения партии «Единая Россия». Был заместителем председателя исполкома, и. о. председателя исполкома.

В начале декабря 2010 г. перешел на работу в мэрию Самары на должность руководителя департамента международного и межрегионального сотрудничества. С 1 января 2012 г. по начало 2016 г. являлся советником губернатора Самарской области, в 2016 г. стал проректором Самарского университета.

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