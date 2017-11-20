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12:38 (мск), источник: Sputnik.md

Силвия Раду прокомментировала итоги референдума

И.о. столичного градоначальника Силвия Раду высказала мнение об итогах прошедшего 19 ноября референдума.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности примара Кишинева Силвия Раду после завершения референдума призвала муниципальный совет вернуться к работе.

«Референдум завершился. Не хочу комментировать его с политической стороны, потому что результат, так или иначе, можно было предвидеть. Надеюсь, что политические страсти стихнут, чтобы муниципальный совет вернулся к работе», — сказала Раду в понедельник на заседании муниципальных служб.

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Чиновница пояснила, что Мунсовет созовут на заседание на этой неделе.

«Уже говорила, что готова сотрудничать со всеми фракциями совета, потому что кишиневцы хотят жить в чистом, благоустроенном и безопасном городе. Надеюсь, мы найдем самую эффективную модель сотрудничества с муниципальным советом», — сказала Раду.

Она исполняет обязанности примара Кишинева после того, как Дорина Киртоакэ отстранили от должности на время следствия, а Нистор Грозаву отказался быть и.о. столичного градоначальника.

Подавляющее большинство тех, кто пришел 19 ноября на местный референдум в Кишиневе, проголосовали за отставку примара молдавской столицы Дорина Киртоакэ, свидетельствуют данные окружного избирательного совета.

Таким образом, после обработки 100% протоколов, согласно предварительным итогам 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).

Однако сам референдум должны признать несостоявшимся, поскольку явка составила всего 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.

В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной совет должен проинформировать ЦИК о результатах явки. Только после этого Центризирком вынесет решение по референдуму.

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