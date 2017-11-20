Силвия Раду прокомментировала итоги референдума
И.о. столичного градоначальника Силвия Раду высказала мнение об итогах прошедшего 19 ноября референдума.
И.о. столичного градоначальника Силвия Раду высказала мнение об итогах прошедшего 19 ноября референдума.
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Исполняющая обязанности примара Кишинева Силвия Раду после завершения референдума призвала муниципальный совет вернуться к работе.
«Референдум завершился. Не хочу комментировать его с политической стороны, потому что результат, так или иначе, можно было предвидеть. Надеюсь, что политические страсти стихнут, чтобы муниципальный совет вернулся к работе», — сказала Раду в понедельник на заседании муниципальных служб.
Чиновница пояснила, что Мунсовет созовут на заседание на этой неделе.
«Уже говорила, что готова сотрудничать со всеми фракциями совета, потому что кишиневцы хотят жить в чистом, благоустроенном и безопасном городе. Надеюсь, мы найдем самую эффективную модель сотрудничества с муниципальным советом», — сказала Раду.
Она исполняет обязанности примара Кишинева после того, как Дорина Киртоакэ отстранили от должности на время следствия, а Нистор Грозаву отказался быть и.о. столичного градоначальника.
Подавляющее большинство тех, кто пришел 19 ноября на местный референдум в Кишиневе, проголосовали за отставку примара молдавской столицы Дорина Киртоакэ, свидетельствуют данные окружного избирательного совета.
Таким образом, после обработки 100% протоколов, согласно предварительным итогам 87,12% или 93 тысячи 720 жителей Кишинева высказались за отставку Киртоакэ, а остальные 12,88% выступили против (13 тысяч 857 человек).
Однако сам референдум должны признать несостоявшимся, поскольку явка составила всего 17,54%, а требовалось, чтобы в рамках плебисцита проголосовали не менее 33% жителей муниципия, то есть порядка 210 тысяч человек.
В течение 48 часов после закрытия избирательных участков окружной совет должен проинформировать ЦИК о результатах явки. Только после этого Центризирком вынесет решение по референдуму.