ЗС Приангарья отказалось ликвидировать три МО без согласия властей Тайшетского района
По мнению Натальи Дикусаровой, правительство не должно «ломать муниципалитет через колено».
По мнению Натальи Дикусаровой, правительство не должно «ломать муниципалитет через колено».
Депутаты ЗС Иркутской области перенесли вопрос о ликвидации трех МО первого типа в Тайшетском районе
Перенести рассмотрение депутаты решили после выступления
Заместитель начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев рассказал, что причиной предложения о ликвидации МО исходит от самих жителей. Все поселения являются труднодоступными: до одного из них необходимо добираться на лыжах, а еще до двух — ехать пять часов на лесовозе.
«Я съездил в эти населенные пункты и пообщался с жителями. В Брусово зарегистрирован один человек, который там не проживает. В Екунчете живет семья, которая владеет точкой общепита на лесовозной дороге, в Елани насчитывается около десятка жителей. Ни в одном из поселков нет электричества, а в некоторых даже дорог», — рассказал Александр Гоголев.
Он отметил, что предлагается ликвидировать сами муниципалитеты, а не населенные пункты. Юридически устранить сами поселения можно будет только после подготовки всех социальных гарантий и фактического выселения людей из деревень. Кроме того, у каждого МО есть глава, который ежемесячно получает зарплату из бюджета, несмотря на то, что приезжает на территорию раз в сезон.
«В Брусово глава и вовсе не бывает, так как там никто не живет и ездить туда нет смысла», — отметил Александр Гоголев.
После ликвидации МО, территории получат статус межпоселенческих и будут переданы в управление районных властей. Именно эта часть инициативы и смутила администрацию Тайшетского района. По словам Александра Гоголева власти не понимают, как они будут администрировать столь отдаленные и труднодоступные территории.
«Не надо ломать муниципалитет через колено Проведите более тщательную работу и придите к соглашению с властями района», — сказала Наталья Дикусарова.
Вопрос будет поднят повторно на следующем заседании комитета 27 ноября.