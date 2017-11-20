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11:46 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

ЗС Приангарья отказалось ликвидировать три МО без согласия властей Тайшетского района

По мнению Натальи Дикусаровой, правительство не должно «ломать муниципалитет через колено».

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты ЗС Иркутской области перенесли вопрос о ликвидации трех МО первого типа в Тайшетском районе из-за отрицательного заключения местных властей. Вопрос обсудили сегодня, 20 ноября, на заседании комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Инициативу о ликвидации Брусовского, Екунчетского и Еланского муниципальных образований внес в областной парламент губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Перенести рассмотрение депутаты решили после выступления вице-спикера ЗС Натальи Дикусаровой, которая призвала не «ломать власти Тайшетского района через колено». Отметим, что отрицательное заключение властей района на инициативу о ликвидации не является формальной причиной для отклонения инициативы, но Наталья Дикусарова настояла на том, чтобы правительство сначало договорилось с администрацией муниципалитета, а потом вновь вынесло вопрос на обсуждение. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Заместитель начальника управления губернатора и правительства Иркутской области по региональной политике Александр Гоголев рассказал, что причиной предложения о ликвидации МО исходит от самих жителей. Все поселения являются труднодоступными: до одного из них необходимо добираться на лыжах, а еще до двух — ехать пять часов на лесовозе.

«Я съездил в эти населенные пункты и пообщался с жителями. В Брусово зарегистрирован один человек, который там не проживает. В Екунчете живет семья, которая владеет точкой общепита на лесовозной дороге, в Елани насчитывается около десятка жителей. Ни в одном из поселков нет электричества, а в некоторых даже дорог», — рассказал Александр Гоголев.

Он отметил, что предлагается ликвидировать сами муниципалитеты, а не населенные пункты. Юридически устранить сами поселения можно будет только после подготовки всех социальных гарантий и фактического выселения людей из деревень. Кроме того, у каждого МО есть глава, который ежемесячно получает зарплату из бюджета, несмотря на то, что приезжает на территорию раз в сезон.

«В Брусово глава и вовсе не бывает, так как там никто не живет и ездить туда нет смысла», — отметил Александр Гоголев.

После ликвидации МО, территории получат статус межпоселенческих и будут переданы в управление районных властей. Именно эта часть инициативы и смутила администрацию Тайшетского района. По словам Александра Гоголева власти не понимают, как они будут администрировать столь отдаленные и труднодоступные территории.

Вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова заявила, что не даст ликвидировать МО, пока власти Тайшетского района не дадут положительное заключение на инициативу.

«Не надо ломать муниципалитет через колено Проведите более тщательную работу и придите к соглашению с властями района», — сказала Наталья Дикусарова.

Вопрос будет поднят повторно на следующем заседании комитета 27 ноября.

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