Экспортный бренд Приморья совместно разработают власти и бизнес региона
В предстоящем году край намерен присоединиться к программе РЭЦ «Региональный экспортный стандарт».
В предстоящем году край намерен присоединиться к программе РЭЦ «Региональный экспортный стандарт».
Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.
Общий экспортный бренд Приморского края, с помощью которого региональную продукцию будут продвигать на зарубежных рынках, совместно выработают власти и предпринимательское сообщество края. Об этом говорилось на круглом столе «Перспективы реализации экспортного потенциала Приморского края. Возможности для микропредприятий и малого бизнеса», который прошел в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей (Владивосток, 17 ноября), сообщает корр. ИА PrimaMedia.
Как отметил директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» (ЦРЭ) Сергей Казаков, наличие такого бренда — необходимое условие для участия каря в программе Российского экспортного центра «Региональный экспортный стандарт», и в разработке такого бренда важная роль отводится бизнесу — участнику ВЭД.
— Работа по подготовке к участию в «Российском экспортном стандарте» началась в крае в прошлом году. Сейчас готовятся необходимые документы, и в 2018-м мы станем участниками этой программы РЭЦ, — сообщил в ходе круглого стола Сергей Казаков.
— Вы не то что можете участвовать в подготовке, вы просто обязаны это делать. У нас существует экспортный совет при губернаторе, в том числе, существует рабочая группа по экспорту. На данный момент уже проработана Стратегия Приморского края в области обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности. И мы в обязательном порядке должны принимать эту Стратегию с привлечением всех общественных организаций, в том числе — и предпринимательских, — рассказал докладчик.
Принявший участие в круглом столе руководитель представительства АО «Российский Экспортный Центр» в ДФО Роман Глушак рассказал приморским предпринимателям, какую поддержку экспортерам может оказать и оказывать РЭЦ.
— Например, 15 ноября состоялось открытие нашего
По информации
Справка: АНО «Центр развития экспорта Приморского края» была создана в 2013 году. Центр оказывает поддержку в области обеспечения доступа приморских компаний на рынки зарубежных стран, снятия существующих барьеров для доступа на новые рынки и продвижению идеи импортозамещения среди малых и средних предприятий.
АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
Региональный экспортный стандарт, разработанный РЭЦ, содержит унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом региональной специфики, что, в свою очередь, позволит комплексно развивать систему поддержки экспорта в субъекте Российской Федерации. Цель Регионального экспортного стандарта—закрепить комплекс мер, при внедрении которых региональные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний, а также сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.