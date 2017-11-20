Экспортный бренд Приморья совместно разработают власти и бизнес региона

Источник: Reuters

Владивосток, 20 ноября, PrimaMedia.

Общий экспортный бренд Приморского края, с помощью которого региональную продукцию будут продвигать на зарубежных рынках, совместно выработают власти и предпринимательское сообщество края. Об этом говорилось на круглом столе «Перспективы реализации экспортного потенциала Приморского края. Возможности для микропредприятий и малого бизнеса», который прошел в рамках ежегодной краевой конференции предпринимателей (Владивосток, 17 ноября), сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Как отметил директор АНО «Центр развития экспорта Приморского края» (ЦРЭ) Сергей Казаков, наличие такого бренда — необходимое условие для участия каря в программе Российского экспортного центра «Региональный экспортный стандарт», и в разработке такого бренда важная роль отводится бизнесу — участнику ВЭД.

— Работа по подготовке к участию в «Российском экспортном стандарте» началась в крае в прошлом году. Сейчас готовятся необходимые документы, и в 2018-м мы станем участниками этой программы РЭЦ, — сообщил в ходе круглого стола Сергей Казаков.

На вопрос участников круглого стола — представителей компаний-экспортеров, может ли предпринимательское сообщество региона принять участие в этом процессе (в частности, в разработке экспортного бренда Приморья), директор ЦРЭ ответил, что во многом активность краевого бизнеса в этом вопросе — залог успешного развития экспортного потенциала территории.

— Вы не то что можете участвовать в подготовке, вы просто обязаны это делать. У нас существует экспортный совет при губернаторе, в том числе, существует рабочая группа по экспорту. На данный момент уже проработана Стратегия Приморского края в области обеспечения благоприятных условий для ведения экспортной деятельности. И мы в обязательном порядке должны принимать эту Стратегию с привлечением всех общественных организаций, в том числе — и предпринимательских, — рассказал докладчик.

Принявший участие в круглом столе руководитель представительства АО «Российский Экспортный Центр» в ДФО Роман Глушак рассказал приморским предпринимателям, какую поддержку экспортерам может оказать и оказывать РЭЦ.

— Например, 15 ноября состоялось открытие нашего выставочно-дегустационного павильона в Китае. Там предусматривается демонстрация продукции агропромышленного комплекса. Это — выставочная площадка, где представлены образцы, проводятся презентации, привлекаются потенциальные иностранные покупатели. В случае заинтересованности иностранных покупателей производится «коннект» с тем, кто продает эту продукцию. Мы по-прежнему принимаем заявки на выставочные образцы. Если есть необходимость и интерес, можно обращаться к нам, — отметил Роман Глушак.

По информации ДВ-представительства РЭЦ, по итогам 9 месяцев этого года экспорт Приморского края составил более 2 млрд долларов в денежном выражении, что на 31% выше показателя такого же периода 2016 года. Такой прирост вывел Приморье в лидеры ДФО по развитию внешнеэкономической деятельности, в общероссийском рейтинге наш край уже занимает 24 место.

Сегодня приоритеты краевого экспорта — рыбопродукция (более 35%), продукты нефтепереработки (23%), древесина и изделия из нее (около 14%). В то же время у основных торговых партнеров региона — КНР, Япония, Республика Корея — сейчас востребован ряд товарных позиций, которые, уверен Роман Глушак, вполне могут «закрыть» представители малого и среднего бизнеса Приморья. Это — подсолнечное масло, мясо и субпродукты, крепкие спиртные напитки, безалкогольные напитки, мед, мороженое, питьевая вода, деревянная тара.

Справка: АНО «Центр развития экспорта Приморского края» была создана в 2013 году. Центр оказывает поддержку в области обеспечения доступа приморских компаний на рынки зарубежных стран, снятия существующих барьеров для доступа на новые рынки и продвижению идеи импортозамещения среди малых и средних предприятий.

АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, а также сотрудничество с ключевыми отраслевыми и деловыми организациями позволяют РЭЦ совершенствовать условия ведения экспорта в России и нивелировать действие существующих барьеров при осуществлении внешнеэкономической деятельности.