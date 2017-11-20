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11:47 (мск), источник: Om1.ru

Советником губернатора по спорту стал легенда омского хоккея Евгений Шастин

Консультация в спортивных вопросах будет проводиться на общественных началах.

Сегодня, 20 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков определился с кандидатом на место первого общественного советника. Им стал бывший хоккеист, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России Евгений Шастин.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— То, что сегодня делает Евгений Евгеньевич для спорта, для детского спорта имеет огромное значение. Он думает о будущем страны. Он из наших омских пацанов воспитывает настоящих мужчин, героев России.

Сказав слова благодарности, глава региона вручил Шастину документы и пожал руку.

В свою очередь, новоиспеченный советник рассказал о приближающемся турнире «Омские орлята», который пройдет уже в четвертый раз. По словам Евгения Шастина, «это очень хороший проект, который имеет важное социальное значение».

В первый день зимы, 1 декабря в 31 муниципальном районе области пройдет первенство по хоккею среди дворовых команд. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 1 000 юных спортсменов.

В январе — феврале 2018 года пройдет второй зональный этап первенства в р.п. Черлак, с. Одесское, г. Тюкалинск и с. Знаменское. Победители будут участвовать в финале, который назначен на 16—18 марта 2018 года.

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