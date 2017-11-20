Советником губернатора по спорту стал легенда омского хоккея Евгений Шастин

Сегодня, 20 ноября, губернатор Омской области Александр Бурков определился с кандидатом на место первого общественного советника. Им стал бывший хоккеист, мастер спорта международного класса и заслуженный тренер России Евгений Шастин.

Александр Бурков, врио губернатора Омской области:

— То, что сегодня делает Евгений Евгеньевич для спорта, для детского спорта имеет огромное значение. Он думает о будущем страны. Он из наших омских пацанов воспитывает настоящих мужчин, героев России.

Сказав слова благодарности, глава региона вручил Шастину документы и пожал руку.

В свою очередь, новоиспеченный советник рассказал о приближающемся турнире «Омские орлята», который пройдет уже в четвертый раз. По словам Евгения Шастина, «это очень хороший проект, который имеет важное социальное значение».

В первый день зимы, 1 декабря в 31 муниципальном районе области пройдет первенство по хоккею среди дворовых команд. По предварительным данным, в соревнованиях примут участие более 1 000 юных спортсменов.