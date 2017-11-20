В Репьевском районе назначили и. о. главы администрации района

Источник: РИА "Воронеж"

В Репьевском районе назначили нового исполняющего обязанности главы администрации района. Им стал заместитель главы районной администрации Роман Ефименко. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в райадминистрации в понедельник, 20 ноября.

Роман Ефименко уже приступил к работе. Раннее исполняющий обязанности главы администрации района Дмитрий Шорстов покинул пост по собственному желанию в пятницу, 17 ноября. Депутаты районного Совета приняли его заявление. Дмитрий Шорстов исполняет обязанности заместителя главы администрации Репьевского района.

Роман Ефименко будет исполнять обязанности главы администрации района до подведения итогов конкурса на замещение вакантной должности главы района. Дата проведения конкурса не названа.

Справка РИА «Воронеж»

Роман Ефименко родился в городе Дмитриев Курской области 11 июня 1981 года. В 2005 году окончил Воронежский государственный университет по специальности юриспруденция.

В 2008 году — Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. С 2001 года работал инженером по маркетингу в ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура», затем коммерческим директором и заместителем гендиректора по коммерческим вопросам. С февраля 2006 года работал в госучреждении «Региональный центр обслуживания граждан и юридических лиц» юрисконсультом и начальником отдела.

С апреля 2008 года — начальник организационно-правового отдела Совета народных депутатов Семилукского района, с августа 2008 года — начальник организационно-правового отдела администрации Семилукского района, с февраля 2009 года — руководитель отдела по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Семилукского района. Заместитель главы администрации Репьевского муниципального района с 7 июля 2011 года по 14 сентября 2017 года.

С 15 сентября 2017 года по 14 ноября 2017 года — заместитель главы администрации Хохольского района.