Адвокат объяснил отсутствие Сергея Белова на суде его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы
Адвокат объяснил отсутствие
Адвокат объяснил отсутствие
Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании Нижегородского областного суда по иску осуждённых Сергея Белова и Надежды Рожковой на решение суда первой инстанции 20 ноября 2017 года Как было заявлено на заседании, сторона защиты просит отменить приговор и направить на новое рассмотрение с другим составом суда. Приговор Ленинского суда адвокат Белова Сергей Лебедев назвал «образчиком правоотступничества».
«По мнению моего подзащитного, на суд оказывается политическое давление. Этим же мотивом вызвано то, что он сейчас отсутствует, так как полагает, что судебная система в Нижегородской области не является политически независимой», — заявил он.
Одна из потерпевших по делу об обрушении дома на ул. Самочкина Алёна Сидорина в ответ на это отметила, что «не нужно делать из обвиняемых потерпевших».
Напомним, что на текущем заседании суд отказал потерпевшей Алёне Сидориной в восстановлении сроков апелляции. Как сообщалось ранее, 5 сентября бывший глава горадминистрации Сергей Белов и
Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО «Нижегородский водоканал».