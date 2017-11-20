Свердловские эсеры назначили нового главу

Источник: УралИнформБюро

Депутат свердловского Заксобрания Геннадий Ушаков занял место Александра Буркова, возглавив совет местной ячейки эсеров. Решение о его назначении было принято 20 ноября на конференции регионального отделения политической партии «Справедлива Россия», которая прошла в Екатеринбурге, передает «Уралинформбюро».

В голосовании приняли участие 37 из 38 членов отделения. За Ушакова свои голоса отдали 36 человек, один бюллетень оказался испорченным. Срок полномочий нового главы — два года.

Как сообщалось ранее, место главы совета свердловского отделения освободилось в начале октября после того, как президент РФ Владимир Путин назначил Депутат Госдумы справедливоросса Александра Буркова губернатором Омской области.

Его мандат в Госдуме теперь принадлежит экс-депутату свердловского парламента Дмитрию Ионину, на место которого в ЗакСо на прошлой неделе сел Геннадий Ушаков.