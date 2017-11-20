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12:16 (мск), источник: Apiural.ru

Евгений Куйвашев поздравил Екатеринбург с днем рождения

ЕКАТЕРИНБУРГ. Губернатор Евгений Куйвашев поздравил Екатеринбург с днем рождения. Об этом сообщает информационно-аналитический департамент администрации города.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Теплые слова в адрес столицы Урала и ее жителей губернатор Свердловской области направил правительственной телеграммой на имя главы Администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Поздравление приурочено к историческому Дню рождения Екатеринбурга, отмечаемому 18 ноября.

«Уральский мегаполис полным ходом готовится к проведению игр чемпионата мира по футболу, других важнейших международных и всероссийских соревнований, крупнейших выставочных мероприятий. Растет качество жизни екатеринбуржцев, уровень городской инфраструктуры, повышается инвестиционная привлекательность Екатеринбурга, создаются условия для проявления деловой инициативы, реализации культурных и творческих проектов. Уверен, областной центр обладает необходимым потенциалом для того, чтобы принять у себя Всемирную выставку “ЭКСПО-2025”. Считаю, что совместная слаженная работа федеральных, региональных и городских властей поможет достойно представить нашу заявку. Желаю всем жителям Екатеринбурга счастья, здоровья, благополучия, процветания и хорошего настроения!», — говорится в тексте телеграммы.

Напомним, что свой исторический 294 День рождения Екатеринбург отмечал 18 ноября.

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