Евгений Куйвашев поздравил Екатеринбург с днем рождения

Теплые слова в адрес столицы Урала и ее жителей губернатор Свердловской области направил правительственной телеграммой на имя главы Администрации Екатеринбурга Александра Якоба. Поздравление приурочено к историческому Дню рождения Екатеринбурга, отмечаемому 18 ноября.

«Уральский мегаполис полным ходом готовится к проведению игр чемпионата мира по футболу, других важнейших международных и всероссийских соревнований, крупнейших выставочных мероприятий. Растет качество жизни екатеринбуржцев, уровень городской инфраструктуры, повышается инвестиционная привлекательность Екатеринбурга, создаются условия для проявления деловой инициативы, реализации культурных и творческих проектов. Уверен, областной центр обладает необходимым потенциалом для того, чтобы принять у себя Всемирную выставку “ЭКСПО-2025”. Считаю, что совместная слаженная работа федеральных, региональных и городских властей поможет достойно представить нашу заявку. Желаю всем жителям Екатеринбурга счастья, здоровья, благополучия, процветания и хорошего настроения!», — говорится в тексте телеграммы.