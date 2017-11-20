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12:20 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омский губернатор Назаров может заменить в Совфеде Мизулину

Не исключено, что политик станет сенатором от главы региона.

Стало известно предполагаемое новое место работы бывшего омского губернатора Виктора Назарова.

Ранее СМИ настойчиво вбрасывали информацию, что политик может стать сенатором от Заксобрания. Однако это опроверг вице-спикер Заксобрания Омской области Александр Артемов.

Параллельно с этим появилось сообщение на неофициальном Телеграм-канале «Постправда».

— Говорят, что «конструкцию» из экс-губернатора в сенаторы, как было с Сергеем Митиным в Новгородской области, могут применить и к области Омской. Виктор Назаров заменит тогда в Совете Федерации Елену Мизулину, — пишет «Постправда».

Напомним, что Виктор Назаров покинул пост главы региона 9 октября. Планировалось, что бывший губернатор придет работать в «Газпром». Но что-то пошло не так.

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