Бывший омский губернатор Назаров может заменить в Совфеде Мизулину

Стало известно предполагаемое новое место работы бывшего омского губернатора Виктора Назарова.

Ранее СМИ настойчиво вбрасывали информацию, что политик может стать сенатором от Заксобрания. Однако это опроверг вице-спикер Заксобрания Омской области Александр Артемов.

Параллельно с этим появилось сообщение на неофициальном Телеграм-канале «Постправда».

— Говорят, что «конструкцию» из экс-губернатора в сенаторы, как было с Сергеем Митиным в Новгородской области, могут применить и к области Омской. Виктор Назаров заменит тогда в Совете Федерации Елену Мизулину, — пишет «Постправда».