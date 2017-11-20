Бывший омский губернатор Назаров может заменить в Совфеде Мизулину
Не исключено, что политик станет сенатором от главы региона.
Не исключено, что политик станет сенатором от главы региона.
Стало известно предполагаемое новое место работы бывшего омского губернатора Виктора Назарова.
Ранее СМИ настойчиво вбрасывали информацию, что политик может стать сенатором от Заксобрания. Однако это опроверг
Параллельно с этим появилось сообщение на неофициальном
— Говорят, что «конструкцию» из
Напомним, что Виктор Назаров покинул пост главы региона 9 октября. Планировалось, что бывший губернатор придет работать в «Газпром». Но