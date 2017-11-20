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12:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Артур Валеев назначен заместителем руководителя Агентства печати РБ

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Артур Валеев назначен заместителем руководителя Агентства печати РБ. Соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Правительства Республики Башкортостан. Артур Валеев будет курировать вопросы развития электронных СМИ в республике.

Справ. Артур Уралович Валеев родился 9 февраля 1970 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «Журналистика, редакционно-издательское дело». Профессиональный журналист.

Работу в телекомпаниях города Уфы начал с 1992 года. С 1996 переехал в Москву, несколько лет жил и работал в Санкт-Петербурге, Пекине.

В 2000 -2001 годах — корреспондент информационной службы ОАО «Телекомпания НТВ». В 2003 году — ведущий и заместитель руководителя программы «Истории в деталях», СТС.

В 2004 — 2006, 2008−2010 годах — специальный корреспондент ТО «Неделя с Марианной Максимовской», ЗАО «Телекомпания РЕН ТВ». В 2006—2008 годах — руководитель программы «Истории в деталях» на СТС-Петербург.

В 2010 — 2011 годах — специальный корреспондент Дирекции информационных программ ОАО «Первый канал».

В 2011 — 2015 годах — руководитель программы «Детали. Новейшая история» на СТС, креативный продюсер теле-кинопроизводства для телеканалов СТС, ДОМАШНИЙ, «Украина».

В 2015 — 2017 годах — корреспондент, редактор, автор и ведущий передач телеканала CGTN-Русский (Центральное телевидение Китая).

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