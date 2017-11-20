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12:08 (мск), источник: Sputnik.by

Лавров назвал «липой» все заявления НАТО по российско-белорусским учениям

Совместные белорусско-российские учения «Запад-2017» прошли в сентябре, но эта тема все равно остается одной из главных в выступлениях политиков и дипломатов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Все слова НАТО о российской угрозе во время учений «Запад-2017» на территории Беларуси, оказались «липой, но все контингенты альянса, которые туда подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Численность войск США в Европе после завершения российско-белорусских учений «Запад-2017» увеличилась в 2−4 раза.

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«Сейчас то, что они размешают в Восточной Европе, под предлогом российской угрозы, что российско-белорусские учения Запад-2017 — это подготовка для агрессии против Прибалтики, что Россия хочет завоевать Беларусь, что никогда войска оттуда не выведет, ничего из этого не реализовалось», — сказал глава МИД РФ, выступая перед слушателями азербайджанской Дипакадемии.

По словам Лаврова, «все оказалось просто “липой”, по-русски говоря».

Как Запад использовал «Запад-2017»

Он отметил, что те контингенты НАТО, которые к белорусской границе подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе. Речь идет об американских, канадских, немецких и британских армейских формированиях, которые будут размещаться на ротационной основе.

Ранее, встречаясь с белорусским коллегой Владимиром Макеем, Ливров высказал озабоченность попытками НАТИО «демонизировать» военное сотрудничество Минска и Москвы.

По мнению главы российского МИД, Запад использовал эту пропагандистскую кампанию для того, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге.

Такую же точку зрения высказал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Беларуси. Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия», — сказал министр.

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