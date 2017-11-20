Лавров назвал «липой» все заявления НАТО по российско-белорусским учениям
Совместные
Совместные
МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Все слова НАТО о российской угрозе во время учений «Запад-2017» на территории Беларуси, оказались «липой, но все контингенты альянса, которые туда подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе, констатировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Совместные стратегические учения «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября на полигонах в Беларуси, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Численность войск США в Европе после завершения
«Сейчас то, что они размешают в Восточной Европе, под предлогом российской угрозы, что
По словам Лаврова, «все оказалось просто “липой”,
Как Запад использовал «Запад-2017»
Он отметил, что те контингенты НАТО, которые к белорусской границе подтянули для нейтрализации угрозы, сейчас остаются в Восточной Европе. Речь идет об американских, канадских, немецких и британских армейских формированиях, которые будут размещаться на ротационной основе.
Ранее, встречаясь с белорусским коллегой Владимиром Макеем, Ливров высказал озабоченность попытками НАТИО «демонизировать» военное сотрудничество Минска и Москвы.
По мнению главы российского МИД, Запад использовал эту пропагандистскую кампанию для того, чтобы обосновывать дополнительное развертывание военных сил НАТО на восточном фланге.
Такую же точку зрения высказал и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Созданный западными средствами массовой информации ажиотаж вокруг этого учения является прикрытием возросшей активности НАТО вблизи границ России и Беларуси. Например, на восточном фланге альянс повышает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, включая отработку вопросов применения ядерного оружия», — сказал министр.