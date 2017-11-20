Центризбирком РТ подвел итоги дополнительных выборов и местных референдумов

Местные референдумы прошли в 872 сельских и городских поселениях. Они признаны состоявшимися в 858 поселениях (явка свыше 50%), несостоявшимися — в 14 поселениях (явка ниже 50%). Решения по референдумам приняты в 856 поселениях (за самообложение проголосовало более 50% участников голосования). Так, в Агрызском районе скидываться на нужды своего поселения хотят 3438 человек против 296 жителей. В Аксубаевском районе за самообложение проголосовали 2336 человек, против — 1447. В Апастовском районе за — 2444 жителей, против — 855. В Арском за самообложение высказались 7869 человек, против — 2899. В Балтасинском районе проголосовали за 3122 человек, против — 1413. В Буинском — 5818 за, против — 2688 человек. В Камско-Устьинском районе согласились скидываться на нужды поселения 1829 человек, против оказались 248 жителей. В Кукморском районе за самообложение проголосовали 5518 человек, против — 1873. В Лаишевском районе 3571 человек за, 1474 — против. В Мамадышском районе проголосовали за самообложение 4943, против — 1813. В Мензелинском 3916 человек за самообложение, 2987 — против.