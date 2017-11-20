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12:24 (мск), источник: Actualitati.md

НАЦ проводит обыски в примэриях по всей Молдове и в Министерстве экологии

Десятки обысков проходят в эти часы во множестве примэрий республики, в том числе и в столичной.

Источник: Actualitati.md

Сотрудники антикоррупционных ведомств провели обыскии в Министерство окружающей среды, согласно источникам deschide.md.

В настоящее время не известно, с каким конкретно делом связана сегодняшняя операция. Редакция Actualitati.md будет следить за развитием событий.

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