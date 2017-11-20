Мэр Новосибирска предложил работу красноярскому экс-губернатору

Бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского могут назначить советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя по политическим вопросам. Об этом пишет «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на источник в новосибирской мэрии. Сообщается, что эта должность «даст возможность Виктору Толоконскому не быть муниципальным служащим», а по факту стать начальником предвыборного штаба на выборах губернатора. Точная дата назначения не известна.

В то же время Анатолий Локоть сегодня, 20 ноября 2017 года, заявил, что не подписывал никаких бумаг относительно назначения Толоконского на эту должность.

«Все кадровые решения я комментирую только тогда, когда я подпишу документ и состоится решение», — отметил Локоть.

Но в виде исключения добавил, что делал определённые предложения Виктору Толоконскому, но они пока обсуждаются.

«Как только будет решение какое-то, я проинформирую своевременно. У Виктора Александровича богатый опыт, который может быть востребован для развития города Новосибирска, — подчеркнул мэр города.

А вот доктор исторических наук (экс вице-губернатора) Виктор Козодой уже даже поздравил Толоконского с новой должностью.

«Как только что принесла сорока на хвосте, а с неё какой спрос? По слухам, близким к действительности, наш уважаемый мэр Анатолий Локоть вот-вот назначит своим старшим советником уважаемого Виктора Александровича Толоконского! С зарплатой, машиной, кабинетом, ну со всеми пирогами… Это круто. Вечер перестаёт быть томным. Веселуха разгорается! Если это действительно так, то только — поздравляем», — написал Козодой на своей странице в Facebook.

Отметим, что выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года. Назначены они были после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года.

Временно исполняющим обязанности губернатора региона был назначен Андрей Травников.

В то же время Анатолий Локоть ранее не исключил возможности своего участия на выборах губернатора Новосибирской области. Но окончательное решение он примет после выборов президента РФ.

Что касается Виктора Толоконского, то о своей отставке с поста главы Красноярского края он сообщил 27 сентября 2017 года, за несколько дней до официальной информации на сайте Кремля.

Спустя некоторое время появилось интервью Толоконского, где он признался, что сообщение об отставке повергла его в «эмоциональный шок».

А совсем недавно Виктор Толоконский получил должность советника Высшей школы государственного управления Сибирского института управления РАНХиГС.