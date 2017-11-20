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12:25 (мск), источник: СуперОмск

Антропенко высказался о министерских перспективах

Депутат Законодательного собрания Омской области Игорь Антропенко прокомментировал версию, появившуюся в связи с участием в выборах мэра Омска министра экономики, что впоследствии сделает должность в правительстве вакантной.

По имеющейся информации, этот пост якобы очень хочет занять Антропенко, иначе зачем постоянному кандидату в мэры было снимать свою кандидатуру на стадии собеседований.

Впрочем, сам Игорь Антропенко заявил, что никакого предложения о назначении в правительство ему не поступало, и подчеркнул, что приглашение возглавить город для него было бы более желанным.

«Никакого предложения нет, поэтому мне нечего комментировать. Могу сказать, что я бы с большей охотой услышал предложение стать мэром Омска», — заявил Игорь Антропенко в беседе с корреспондентом «СуперОмска».

Как ранее сообщал «СуперОмск», вариант с получением Антропенко министерского портфеля мог бы стать самым безобидным для разрешения возможной сенаторской рокировки в Омской области. Назревающий конфликт в партийных элитах кроется в вероятном переходе второго губернатора области Виктора Назарова в Совет Федерации. Для этого бывшему лидеру списка единороссов на выборах в Заксобрание Назарову будет необходимо вернуться в областной парламент.

Ради карьерного витка Назарова сложить полномочия придется сенатору от ЗС Сергею Попову, а одному из депутатов-списочников омского Заксобрания светит добровольный отказ от мандата. Вариант с повышением Игоря Антропенко мог бы стать наименее болезненным для депутатов-единороссов.

Заметим, что сам депутат видит логичным отказ от мандата одного из функционеров «Единой России».

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