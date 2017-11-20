На видео попал обновленный тяжелый огнемет «Солнцепек»
В интернете появилось видео из цеха Омского завода транспортного машиностроения, где собирают модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
В интернете появилось видео из цеха Омского завода транспортного машиностроения, где собирают модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
Сюжет подготовил телеканал «Россия 24». Усовершенствованный «Солнцепек» будет отличаться новой электроникой и двигателем, а также особой динамической защитой.
На заводе уже приступили к отгрузке первых машин. Партия из 10 модернизированных тяжелых огнеметных систем поступит в войска до конца месяца.
ТОС-1А «Солнцепек» состоит из танковой базы и так называемой «качающейся части» — двигающейся по вертикали и горизонтали и управляемой с помощью электропривода. Направляющие заряжаются 24 неуправляемыми реактивными снарядами. Огонь ведется по два выстрела одновременно.
Специальная взрывоопасная смесь позволяет за шесть секунд залпа выжечь все живое на площади, сопоставимой с восьмью футбольными полями. Поражающими факторами является высокая температура и смертельный перепад давления. Дальность стрельбы составляет шесть километров.
Солнцепек считается самой мобильной, защищенной и мощной огнеметной системой в мире. Некоторые эксперты отмечают, что по мощности ТОС-1А «Солнцепек» уступает только ядерному оружию.