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12:23 (мск), источник: "Российская газета"

На видео попал обновленный тяжелый огнемет «Солнцепек»

В интернете появилось видео из цеха Омского завода транспортного машиностроения, где собирают модернизированные тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

Сюжет подготовил телеканал «Россия 24». Усовершенствованный «Солнцепек» будет отличаться новой электроникой и двигателем, а также особой динамической защитой.

На заводе уже приступили к отгрузке первых машин. Партия из 10 модернизированных тяжелых огнеметных систем поступит в войска до конца месяца.

ТОС-1А «Солнцепек» состоит из танковой базы и так называемой «качающейся части» — двигающейся по вертикали и горизонтали и управляемой с помощью электропривода. Направляющие заряжаются 24 неуправляемыми реактивными снарядами. Огонь ведется по два выстрела одновременно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Специальная взрывоопасная смесь позволяет за шесть секунд залпа выжечь все живое на площади, сопоставимой с восьмью футбольными полями. Поражающими факторами является высокая температура и смертельный перепад давления. Дальность стрельбы составляет шесть километров.

Солнцепек считается самой мобильной, защищенной и мощной огнеметной системой в мире. Некоторые эксперты отмечают, что по мощности ТОС-1А «Солнцепек» уступает только ядерному оружию.

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