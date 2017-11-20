На видео попал обновленный тяжелый огнемет «Солнцепек»

Сюжет подготовил телеканал «Россия 24». Усовершенствованный «Солнцепек» будет отличаться новой электроникой и двигателем, а также особой динамической защитой.

На заводе уже приступили к отгрузке первых машин. Партия из 10 модернизированных тяжелых огнеметных систем поступит в войска до конца месяца.

ТОС-1А «Солнцепек» состоит из танковой базы и так называемой «качающейся части» — двигающейся по вертикали и горизонтали и управляемой с помощью электропривода. Направляющие заряжаются 24 неуправляемыми реактивными снарядами. Огонь ведется по два выстрела одновременно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vgLQ4igO1dM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Специальная взрывоопасная смесь позволяет за шесть секунд залпа выжечь все живое на площади, сопоставимой с восьмью футбольными полями. Поражающими факторами является высокая температура и смертельный перепад давления. Дальность стрельбы составляет шесть километров.