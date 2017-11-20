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13:16 (мск), источник: ИА REGNUM

Минобр Пермского края не принимал решения о реорганизации детских садов

Решение о реорганизации вправе принимать только муниципалитет после обсуждения с общественностью.

Источник: РИА "Новости"

Министерство образования и науки Пермского края не принимало решения о реорганизации детских садов. Об этом говорится в письме министра Раисы Кассиной от 17 ноября, полученном редакцией ИА REGNUM.

«Никаких решений о “всеобщей реорганизации” не принималось. Соответственно, никаких нормативных актов по этому поводу не существует. В каждом конкретном случае решение вправе принимать только муниципалитет (учредитель школ и детских садов). Эффективность ведения деятельности учреждения оценивают власти на местах. При принятии решений об объединении образовательных учреждений муниципальные власти руководствуются принципами, связанными с повышением качества предоставляемых услуг, повышением уровня зарплаты педагогических работников. Предложения по реорганизации администрации районов по законодательству в обязательном порядке должны выносить на обсуждение общественностью», — говорится в письме министра.

Напомним, 13 ноября заведующая детским садом в посёлке Верхнечусовские Городки Пермского края Ирина Шабаршина, рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, что краевые власти планируют провести реорганизацию дошкольных образовательных учреждений на территории сельских поселений. По её словам, все детские сады планируется присоединить к школам в качестве структурных подразделений.

Она также рассказала о том, что 20 сентября все руководители образовательных учреждений сельских территорий Чусовского района были вызваны на экстренное совещание в Чусовское управление образования, на котором им объявили о предстоящей реорганизации.

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