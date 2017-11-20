Суд оставил в силе приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года. Белов на суде не присутствовал. Адвокат объяснил отсутствие Белова его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы. Сторона защиты просила отменить приговор и отправить его на новое рассмотрение. Суд отказал в этом.

Также защитники не исключили причастности бывшего замглавы администрации города Андрея Черткова (сейчас и.о. министра ЖКХ области) к обрушению дома. Прокурор попросил суд изменить приговор, исключив из него «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству.

«Затронуты интересы граждан, а не государства. Но наказание прошу оставить без изменений», — отметил он. Гособвинитель также подчеркнул, что осужденные должны были уведомить собственников о возможном признании дома аварийным. «Они ограничились запросом в “Красную этну”, не получив ответа — забыли. Конечно, делу сейчас выгодно придать политическую окраску», — добавил прокурор. Заслушав стороны, суд отказал осужденным и их адвокатам в удовлетворении жалобы.

В части прокурорской просьбы об изменении приговора суд вынес положительное решение — из приговора исключен «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству. Рожкова после заседания сказала журналистам, что будет обжаловать решение областного суда.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности.

Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора. Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова — плохим самочувствием.