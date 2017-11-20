Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новое доказательство фальсификации высадки США на Луну
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Киев вызвал посла Польши после инцидента с украинским чиновником
Во время конфликта в «Москва-Сити» у росгвардейца украли пистолет
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Эксперт: В 2018 году нас снова ждет аномальная погода
Дочь Мишулина разоблачила «брата-самозванца»
«Посмотреть Крымский мост»: Сеть смеется над Порошенко в катере
На 48-м году жизни умер актёр «Морских дьяволов»
Тысячи москвичей встали в очередь за кроссовками Канье Уэста
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
«Слава Богу, можно второй раз»: Пугачева обвенчалась с Галкиным
Безрукова о личной жизни: Я его муза, вдохновляю
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Умер серийный убийца Чарльз Мэнсон
12:59 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд оставил в силе приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде

Нижегородский областной суд оставил в силе приговор экс-главе горадминистрации Сергею Белову (на момент обрушения дома — замглавы Ленинского района) и экс-главе Ленинского района Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года. Белов на суде не присутствовал. Адвокат объяснил отсутствие Белова его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы. Сторона защиты просила отменить приговор и отправить его на новое рассмотрение. Суд отказал в этом.

Также защитники не исключили причастности бывшего замглавы администрации города Андрея Черткова (сейчас и.о. министра ЖКХ области) к обрушению дома. Прокурор попросил суд изменить приговор, исключив из него «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству.

«Затронуты интересы граждан, а не государства. Но наказание прошу оставить без изменений», — отметил он. Гособвинитель также подчеркнул, что осужденные должны были уведомить собственников о возможном признании дома аварийным. «Они ограничились запросом в “Красную этну”, не получив ответа — забыли. Конечно, делу сейчас выгодно придать политическую окраску», — добавил прокурор. Заслушав стороны, суд отказал осужденным и их адвокатам в удовлетворении жалобы.

В части прокурорской просьбы об изменении приговора суд вынес положительное решение — из приговора исключен «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству. Рожкова после заседания сказала журналистам, что будет обжаловать решение областного суда.

Как сообщалось ранее, 5 сентября Белов и экс-глава Ленинского района Надежда Рожкова были признаны виновными в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) за нерасселение дома на ул. Самочкина, 32 (обрушившегося 15 апреля 2014 года) и оштрафованы на 100 тысяч рублей. При этом от наказания их решено освободить в связи с истечением срока давности.

Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора. Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова — плохим самочувствием.

Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО «Нижегородский водоканал».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Убыток от приватизации «Роснефти» составил около 170 млрд рублей
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Осуждены фигуранты дела о крушении траулера в Охотском море
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
Юлия Ковальчук показала, как обустроила комнату дочери (фото) Певица опубликовала в Сети фото спальни своей дочки.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь