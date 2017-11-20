Суд оставил в силе приговор Сергею Белову и Надежде Рожковой за обрушение дома по ул. Самочкина в Нижнем Новгороде
Нижегородский областной суд оставил в силе приговор
Нижегородский областной суд оставил в силе приговор
Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород» с заседания нижегородского областного суда 20 ноября 2017 года. Белов на суде не присутствовал. Адвокат объяснил отсутствие Белова его мнением о политической зависимости нижегородской судебной системы. Сторона защиты просила отменить приговор и отправить его на новое рассмотрение. Суд отказал в этом.
Также защитники не исключили причастности бывшего замглавы администрации города Андрея Черткова (сейчас и.о. министра ЖКХ области) к обрушению дома. Прокурор попросил суд изменить приговор, исключив из него «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству.
«Затронуты интересы граждан, а не государства. Но наказание прошу оставить без изменений», — отметил он. Гособвинитель также подчеркнул, что осужденные должны были уведомить собственников о возможном признании дома аварийным. «Они ограничились запросом в “Красную этну”, не получив ответа — забыли. Конечно, делу сейчас выгодно придать политическую окраску», — добавил прокурор. Заслушав стороны, суд отказал осужденным и их адвокатам в удовлетворении жалобы.
В части прокурорской просьбы об изменении приговора суд вынес положительное решение — из приговора исключен «квалификационный признак» — нанесение бездействием вреда государству. Рожкова после заседания сказала журналистам, что будет обжаловать решение областного суда.
Как сообщалось ранее, 5 сентября Белов и
Позднее они оба ходатайствовали об обжаловании приговора. Однако Белов и Рожкова, а также их защита после вызова в суд для знакомства с материалами дела в октябре неоднократно не являлись в установленное время. Белов объяснял это занятостью на работе, Рожкова — плохим самочувствием.
Также напомним, что с 20 октября Белов ушел в отставку и 31 октября возглавил ОАО «Нижегородский водоканал».