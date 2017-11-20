Депутаты краевого парламента предложили не проводить заседание в декабре

Соответствующее постановление было подготовлено комитетом по госполитике и местному самоуправлению.

Как ранее писал «Ъ», депутаты рассчитывают принять краевой бюджет на 2018−2020 годы на пленарном заседании 30 ноября. Это позволит региональному правительству понять объем финансирования и запустить конкурсные процедуры на 2018 год в конце 2017 года.