Депутаты краевого парламента предложили не проводить заседание в декабре
Депутаты краевого заксобрания предложили отменить заседания комитетов, а также пленарное заседание краевого парламента, запланированные на декабрь.
Депутаты краевого заксобрания предложили отменить заседания комитетов, а также пленарное заседание краевого парламента, запланированные на декабрь.
Соответствующее постановление было подготовлено комитетом по госполитике и местному самоуправлению.
Как ранее писал «Ъ», депутаты рассчитывают принять краевой бюджет на 2018−2020 годы на пленарном заседании 30 ноября. Это позволит региональному правительству понять объем финансирования и запустить конкурсные процедуры на 2018 год в конце 2017 года.