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13:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Депутаты краевого парламента предложили не проводить заседание в декабре

Депутаты краевого заксобрания предложили отменить заседания комитетов, а также пленарное заседание краевого парламента, запланированные на декабрь.

Соответствующее постановление было подготовлено комитетом по госполитике и местному самоуправлению.

Как ранее писал «Ъ», депутаты рассчитывают принять краевой бюджет на 2018−2020 годы на пленарном заседании 30 ноября. Это позволит региональному правительству понять объем финансирования и запустить конкурсные процедуры на 2018 год в конце 2017 года.

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