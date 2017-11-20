Додон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

Источник: Actualitati.md

Ваше Святейшество!

Позвольте от себя лично и от всего народа Молдовы поздравить Вас с днём рождения.

Вы стали одним из наиболее авторитетных духовных лидеров всего мира. В каждой своей проповеди Вы напоминаете о вечных ценностях, призываете к любви, добру, социальной справедливости, патриотизму, сохранению традиционных ценностей. К Вашим словам прислушиваются не только православные христиане, но и представители других религий.

Ваше пастырское слово важно именно сегодня, когдаво всем мире разрушаются традиционные ценности, провоцируются религиозный экстремизм и вражда между братскими народами.

Пользуясь случаем, вновь приглашаю Вас посетить нашу страну с пастырским визитом и принять участие во Всемирном Конгрессе Семей, который пройдёт в 2018 году в Кишинёве.