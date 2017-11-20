На Среднем Урале прокуратура внесла губернатору региона представление из-за отходов
По данным надзорного ведомства, утилизации подлежат меньше половины промышленного мусора.
По данным надзорного ведомства, утилизации подлежат меньше половины промышленного мусора.
Прокуратура Свердловской области бьет тревогу — регион утопает в промышленном мусоре. Ежегодно в регионе образуется 180 миллионов тонн отходов. Из них утилизируется и обезвреживается менее половины. Остальное размещается на территориях производственных предприятий, полигонах твердых бытовых отходов, несанкционированных свалках.
— В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению экологического вреда. В связи с необходимостью безотлагательного устранения нарушений и контроля за исполнением законодательства прокуратура внесла представление Губернатору Свердловской области, — сообщили в
В Первоуральске за незаконное использование полигона отходов судом уже привлечено к ответственности руководство ООО «Форвест». В городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил возбуждены два уголовных дела по статье «порча земли».