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13:33 (мск), источник: Комсомольская правда

На Среднем Урале прокуратура внесла губернатору региона представление из-за отходов

По данным надзорного ведомства, утилизации подлежат меньше половины промышленного мусора.

Прокуратура Свердловской области бьет тревогу — регион утопает в промышленном мусоре. Ежегодно в регионе образуется 180 миллионов тонн отходов. Из них утилизируется и обезвреживается менее половины. Остальное размещается на территориях производственных предприятий, полигонах твердых бытовых отходов, несанкционированных свалках.

— В регионе не развиты эффективные технологии переработки и утилизации отходов, что способствует увеличению экологического вреда. В связи с необходимостью безотлагательного устранения нарушений и контроля за исполнением законодательства прокуратура внесла представление Губернатору Свердловской области, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Первоуральске за незаконное использование полигона отходов судом уже привлечено к ответственности руководство ООО «Форвест». В городских округах Верхняя Пышма и Верхний Тагил возбуждены два уголовных дела по статье «порча земли».

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