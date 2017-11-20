Кравец допустил третий вариант на выборах мэра Омска

Как ранее сообщал «СуперОмск», 21 ноября пройдет заседание бюро обкома, на котором коммунисты определяться, кого они поддержат на выборах в среду — главу Калачинского района Фридриха Мецлера или министра экономики Омской области Оксану Фадину.

«Я бы не стал сужать выбор до двух этих кандидатур. Возможны варианты. Бюро обкома — коллегиальный орган, который и примет решение. Осталось подождать совсем немного», — сказал в разговоре с «СуперОмском» Кравец.

Сам депутат Госдумы заседание бюро пропустит.