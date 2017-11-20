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13:25 (мск), источник: СуперОмск

Кравец допустил третий вариант на выборах мэра Омска

Депутат Госдумы от Омской области, первый секретарь омского обкома КПРФ Александр Кравец допустил вариативность при голосовании на выборах мэра Омска.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 21 ноября пройдет заседание бюро обкома, на котором коммунисты определяться, кого они поддержат на выборах в среду — главу Калачинского района Фридриха Мецлера или министра экономики Омской области Оксану Фадину.

«Я бы не стал сужать выбор до двух этих кандидатур. Возможны варианты. Бюро обкома — коллегиальный орган, который и примет решение. Осталось подождать совсем немного», — сказал в разговоре с «СуперОмском» Кравец.

Сам депутат Госдумы заседание бюро пропустит.

«В Госдуме сейчас ведется работа за законопроектами, которые копились годами. У нас проходит по три пленарных заседания в день», — отметил Александр Кравец.

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