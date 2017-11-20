Алиханов раскритиковал качество камер «Безопасного города» в Калининграде

— Хотим мы найти поджигателя машины. Это практически невозможно. Мы смотрим, как он красиво ее поджигает, и потом его невозможно найти. Качество камер, которые там работают, они только макушку его показывают. Это вызывает вопросы о целесообразности этих камер. Если мы говорим о штрафах, хорошо, они висят и фиксируют. Но если мы говорим о безопасности и оперативном реагировании, поисках преступников, надо пересматривать подходы, не вешать их на 15-метровой высоте, и наблюдать очертания. И качество картинки должно быть хорошее, чтобы человека можно было идентифицировать, — сказал губернатор. — Нужно использовать международный опыт, зачем вешать эти бесполезные камеры, тратить на их содержание деньги, они никакого эффекта не дают, кроме психологического.