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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов раскритиковал качество камер «Безопасного города» в Калининграде

Качество камер наблюдения системы «Безопасный город» в Калининграде не позволяет оперативно идентифицировать и задерживать нарушителей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов на заседании правительства области в понедельник, 20 ноября.

Источник: Комсомольская правда

— Хотим мы найти поджигателя машины. Это практически невозможно. Мы смотрим, как он красиво ее поджигает, и потом его невозможно найти. Качество камер, которые там работают, они только макушку его показывают. Это вызывает вопросы о целесообразности этих камер. Если мы говорим о штрафах, хорошо, они висят и фиксируют. Но если мы говорим о безопасности и оперативном реагировании, поисках преступников, надо пересматривать подходы, не вешать их на 15-метровой высоте, и наблюдать очертания. И качество картинки должно быть хорошее, чтобы человека можно было идентифицировать, — сказал губернатор. — Нужно использовать международный опыт, зачем вешать эти бесполезные камеры, тратить на их содержание деньги, они никакого эффекта не дают, кроме психологического.

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