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13:43 (мск), источник: Sputnik

Россия ратифицирует соглашение о трудоустройстве узбекистанцев в декабре

Российская сторона заверила, что сделает все возможное для ускорения ратификации соглашения и его скорейшей имплементации после завершения внутригосударственных процедур.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают, что российская сторона ратифицирует межправительственное соглашение по трудоустройству граждан Узбекистана в РФ в декабре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений республики.

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По данным ведомства, на минувшей неделе министр занятости и трудовых отношений республики Актам Хаитов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин обсудили в Санкт-Петербурге вопросы завершения внутригосударственных процедур ратификации российской стороной соглашения по организованному набору и привлечению граждан Узбекистана для осуществления трудовой деятельности в РФ. Соглашение было подписано 5 апреля 2017 года в Москве.

«По словам Топилина, полная процедура ратификации соглашения по оргнабору с российской стороны ожидается в декабре текущего года. Российская сторона заверила, что сделает все возможное для ускорения ратификации соглашения и его скорейшей имплементации после завершения внутригосударственных процедур», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минтруда РФ сообщала, что Россия и Узбекистан договорились о подготовке меморандума о сотрудничестве в социально-трудовой сфере. Проект меморандума должен быть подготовлен к февралю 2018 года. Ожидается, что в документе будут отражены направления сотрудничества по вопросам мониторинга рынка труда, содействия занятости населения, поддержки безработных, условий и охраны труда, совершенствования законодательства и другие.

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