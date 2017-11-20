Россия ратифицирует соглашение о трудоустройстве узбекистанцев в декабре
Российская сторона заверила, что сделает все возможное для ускорения ратификации соглашения и его скорейшей имплементации после завершения внутригосударственных процедур.
Российская сторона заверила, что сделает все возможное для ускорения ратификации соглашения и его скорейшей имплементации после завершения внутригосударственных процедур.
ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают, что российская сторона ратифицирует межправительственное соглашение по трудоустройству граждан Узбекистана в РФ в декабре. Об этом сообщает
По данным ведомства, на минувшей неделе министр занятости и трудовых отношений республики Актам Хаитов и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин обсудили в
«По словам Топилина, полная процедура ратификации соглашения по оргнабору с российской стороны ожидается в декабре текущего года. Российская сторона заверила, что сделает все возможное для ускорения ратификации соглашения и его скорейшей имплементации после завершения внутригосударственных процедур», — говорится в сообщении.
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