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14:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Яблоко» восстановит региональное отделение в Екатеринбурге

В начале декабря.

Свердловское отделение партии «Яблоко», которое летом 2017 года распустило членов местной ячейки, а осенью начало перерегистрацию членов партии, намерено восстановить свою работу. Решение было принято накануне в Москве в ходе заседания федерального бюро партии, передает «Уралинформбюро».

Нового председателя регионального отделения, а также совет и контрольно-ревизионную комиссию выберут в начале декабря. Об этом агентству рассказала и.о. пресс-секретаря реготделения партии Ирина Скачкова уточнив, что точная дата региональной конференции пока согласовывается. Имена возможных кандидатов пока также не разглашаются.

Кроме того, свердловские демократы изберут делегатов на декабрьский федеральный съезд партии. На нем обсудят участие «яблочников» в президентских выборах в марте 2018 года и, скорее всего, будет назван кандидат, баллотирующийся от партии на главный пост в стране.

Стоит отметить, что свердловское отделение «Яблока» было распущено 17 июня 2017 года, после того как его глава Юрий Переверзев отказался от полномочий руководителя свердловского реготделения «Яблока», подав заявление на выход из партии.

Показательная отставка стала протестом на давление федерального руководства партии, которое навязало свердловским «яблочникам» в качестве кандидата на губернаторское кресло мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Позицию Переверзева поддержала большая часть делегатов конференции.

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