С 20 ноября начался прием документов на конкурс главы Самары
Депутаты внесли ряд изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа».
Депутаты внесли ряд изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа».
С понедельника, 20 ноября начался прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары, сообщает городская дума областного центра.
Сам конкурс пройдёт 20 декабря и, по необходимости, в течение двух последующих дней пройдут личные собеседования с кандидатами. Конкурсная комиссия состоит из 20 человек: одну половину списка формирует Дума Самары, другую — губернатор Самарской области. От городского парламента в нее вошли не только некоторые депутаты, но и активные общественные деятели: почетные граждане Самары Максим Оводенко и Анвар Бульхин, директор Самарской региональной областной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев, а также управляющий микрорайоном Ленинского района Самары Елена Большакова и другие.
Парламентарии приняли ряд изменений в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского округа». Так, были сняты ограничения по возрасту (ранее это было от 30 до 65 лет) и трудовому стажу (необходимо было иметь опыт работы не менее пяти лет на руководящих должностях в области государственного, муниципального управления, экономики, финансов, юриспруденции). Эти изменения позволяют привести документ в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По предложению Галины Андрияновой убрана конкретизация высшего профессионального образования кандидата. Требование к кандидату иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры сохранён.