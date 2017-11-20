С 20 ноября начался прием документов на конкурс главы Самары

С понедельника, 20 ноября начался прием документов на конкурс по отбору кандидатов на должность главы Самары, сообщает городская дума областного центра.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 18 декабря включительно в рабочие дни по адресу: ул. Куйбышева, 124, каб.105.

Сам конкурс пройдёт 20 декабря и, по необходимости, в течение двух последующих дней пройдут личные собеседования с кандидатами. Конкурсная комиссия состоит из 20 человек: одну половину списка формирует Дума Самары, другую — губернатор Самарской области. От городского парламента в нее вошли не только некоторые депутаты, но и активные общественные деятели: почетные граждане Самары Максим Оводенко и Анвар Бульхин, директор Самарской региональной областной молодежной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев, а также управляющий микрорайоном Ленинского района Самары Елена Большакова и другие.