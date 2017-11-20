Андрей Травников: Нужно начать работу по «мусорной» концессии с нуля

Источник: Комсомольская правда

В конце октября временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил направить уведомление концессионеру по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов о выходе региона из соглашения. До этого момента вокруг документа не утихали споры, но на расширенном заседании рабочей группы, которое прошло 17 ноября, врио губернатора положил им конец.

РАБОТА ПРОДЕЛАНА, А НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ.

Участники заседания отчитались о главных итогах деятельности экспертных подгрупп, которые проанализировали проект по трем ключевым направлениям — экологическому, экономическому и юридическому — перед главой региона. Их работой Андрей Травников остался недоволен.

— Может быть, кому-то это и не понравится, но я вынужден констатировать, что результаты общей деятельности в течение этого года не привели к окончательному согласованию условий нового соглашения, — отметил глава региона. — Мы понимаем, что действующие условия неприемлемы. Звучало много аргументов в пользу расторжения существующей концессии, но при этом не были сформулированы окончательные выводы — какими должны быть новые условия.

При этом Андрей Травников не намерен перечеркивать все результаты целого года работы.

— Проделана большая работа, привлекались научные организации, проводились расчеты, выполнялись экспертные заключения. Эти документы и результаты необходимо учитывать при разработке новых решений, — призвал участников заседания Андрей Травников.

НОВЫЕ СРОКИ.

Выслушав все стороны: и чиновников, и депутатов с общественниками, — врио губернатора заявил о необходимости формирования новой рабочей группы, в состав которой необходимо включить и представителей общественных организаций, в частности Общественной палаты Новосибирской области, и обозначил желаемые сроки проведения ключевых мероприятий по формированию новых условий проекта.

— В течение недели необходимо направить предложения по кандидатам в новую рабочую группу. Окончательное согласование участников будет проводить правительство Новосибирской области и Законодательное собрание региона, — объяснил Андрей Травников.

Сроки работы новой группы экспертов сжатые:

— Изменения в территориальную схему необходимо внести до конца года. Это основа для формирования нового технического задания будущего проекта. Выйти на новые условия проекта необходимо в первом квартале будущего года. В этот срок необходимо согласовать новый земельный участок для размещения мусороперерабатывающих комплексов, — отметил глава региона.