Андрей Травников: Нужно начать работу по «мусорной» концессии с нуля
Участники экспертных подгрупп отчитались о работе перед главой региона, который оценил итоги их деятельности и дал новые поручения.
Участники экспертных подгрупп отчитались о работе перед главой региона, который оценил итоги их деятельности и дал новые поручения.
В конце октября временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников поручил направить уведомление концессионеру по строительству двух мусороперерабатывающих комплексов о выходе региона из соглашения. До этого момента вокруг документа не утихали споры, но на расширенном заседании рабочей группы, которое прошло 17 ноября, врио губернатора положил им конец.
РАБОТА ПРОДЕЛАНА, А НУЖНОГО РЕЗУЛЬТАТА НЕТ.
Участники заседания отчитались о главных итогах деятельности экспертных подгрупп, которые проанализировали проект по трем ключевым направлениям — экологическому, экономическому и юридическому — перед главой региона. Их работой Андрей Травников остался недоволен.
— Может быть,
При этом Андрей Травников не намерен перечеркивать все результаты целого года работы.
— Проделана большая работа, привлекались научные организации, проводились расчеты, выполнялись экспертные заключения. Эти документы и результаты необходимо учитывать при разработке новых решений, — призвал участников заседания Андрей Травников.
НОВЫЕ СРОКИ.
Выслушав все стороны: и чиновников, и депутатов с общественниками, — врио губернатора заявил о необходимости формирования новой рабочей группы, в состав которой необходимо включить и представителей общественных организаций, в частности Общественной палаты Новосибирской области, и обозначил желаемые сроки проведения ключевых мероприятий по формированию новых условий проекта.
— В течение недели необходимо направить предложения по кандидатам в новую рабочую группу. Окончательное согласование участников будет проводить правительство Новосибирской области и Законодательное собрание региона, — объяснил Андрей Травников.
Сроки работы новой группы экспертов сжатые:
— Изменения в территориальную схему необходимо внести до конца года. Это основа для формирования нового технического задания будущего проекта. Выйти на новые условия проекта необходимо в первом квартале будущего года. В этот срок необходимо согласовать новый земельный участок для размещения мусороперерабатывающих комплексов, — отметил глава региона.
Новой рабочей группе действительно придется поторопиться — федеральным законодательством 2018 год устанавливается как крайний срок для выбора регионального оператора по переработке мусора, так что времени у Новосибирской области — в обрез.