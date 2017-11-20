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14:18 (мск), источник: Noi.md

Усатый о результатах референдума

Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый прокомментировал результаты референдума по отставке примара Дорина Киртоакэ, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Усатый с иронией отнесся к ситуации, предсказывая повторение того же сценария на парламентских выборах 2018 года, на основании смешанной избирательной системы.

«Как социалисты провели свой референдум анти-Киртоакэ, так же они будут и “выигрывать” парламентские выборы по выдвинутой ими с ДПМ смешанной системе. Считайте, репетиция состоялась», — написал Усатый на своей странице в социальных сетях.

Следует отметить, что уровень участия в голосовании на воскресном референдуме составил 17,53%, то есть 110 тыс. 498 избирателей, что недостаточно для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися. Среди избирателей, принявших участие в референдуме, 87,12% проголосовали за смещение примара с должности, а 12,88% — против.

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