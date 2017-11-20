Усатый о результатах референдума

Источник: Noi.md

Усатый с иронией отнесся к ситуации, предсказывая повторение того же сценария на парламентских выборах 2018 года, на основании смешанной избирательной системы.

«Как социалисты провели свой референдум анти-Киртоакэ, так же они будут и “выигрывать” парламентские выборы по выдвинутой ими с ДПМ смешанной системе. Считайте, репетиция состоялась», — написал Усатый на своей странице в социальных сетях.