Усатый о результатах референдума
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый прокомментировал результаты референдума по отставке примара Дорина Киртоакэ, сообщает Noi.md.
Лидер «Нашей партии» Ренато Усатый прокомментировал результаты референдума по отставке примара Дорина Киртоакэ, сообщает Noi.md.
Усатый с иронией отнесся к ситуации, предсказывая повторение того же сценария на парламентских выборах 2018 года, на основании смешанной избирательной системы.
«Как социалисты провели свой референдум
Следует отметить, что уровень участия в голосовании на воскресном референдуме составил 17,53%, то есть 110 тыс. 498 избирателей, что недостаточно для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися. Среди избирателей, принявших участие в референдуме, 87,12% проголосовали за смещение примара с должности, а 12,88% — против.