Дорошко назначен начальником ГУВД Минска

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Глава государства обратил внимание, что в Минске всегда на должном уровне обеспечивается общественный порядок и его жители чувствуют себя в безопасности. Так должно быть и впредь, подчеркнул он. «Это столица, мы не можем потерять свое лицо. Мы всегда гордимся тем, что у нас Минск — красавец-город, но самое главное, что женщина в любое время ребенка в коляску посадила и пошла гулять по улице — к ней никто не имеет права прикоснуться», — сказал Александр Лукашенко.

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Президент отдельно остановился на деятельности милицейских патрулей, констатировав, что такая практика уже давно положительно себя зарекомендовала. «Хорошая практика, когда выходят наши ребята из войсковой части, омоновцы, идут, дежурят три парня — красавцы. Это демонстрация населению, что у нас порядок. И военным надо этому учиться, когда они патрулируют город. Они будут понимать, что нужны людям, а люди, глядя на них, будут понимать, что в городе спокойно», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что действия милиции по пресечению беспорядков и попыток дестабилизировать обстановку должны быть решительными. «У вас должна быть жесточайшая политика, до двух считать вы не должны. Вы видите, что вокруг происходит. Если мы здесь ослабим требования к безопасности наших людей, захлестнет нас мгновенно, притом со всех сторон, — обратил внимание Президент. — Вы должны понимать, что вы под контролем не только у своего начальника. Вы всегда должны чувствовать даже в спину мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы: от постового милиционера, который обеспечивает проезд кортежа, до дежурства ваших ребят в городе. Поэтому я и хочу, чтобы никто потом камень в вашу сторону не бросил».