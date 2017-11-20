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14:17 (мск), источник: БЕЛТА

Дорошко назначен начальником ГУВД Минска

20 ноября, Минск /Михаил Матиевский — БЕЛТА/. Сергей Дорошко назначен начальником Главного управления внутренних дел Минского горисполкома. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства обратил внимание, что в Минске всегда на должном уровне обеспечивается общественный порядок и его жители чувствуют себя в безопасности. Так должно быть и впредь, подчеркнул он. «Это столица, мы не можем потерять свое лицо. Мы всегда гордимся тем, что у нас Минск — красавец-город, но самое главное, что женщина в любое время ребенка в коляску посадила и пошла гулять по улице — к ней никто не имеет права прикоснуться», — сказал Александр Лукашенко.

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Президент отдельно остановился на деятельности милицейских патрулей, констатировав, что такая практика уже давно положительно себя зарекомендовала. «Хорошая практика, когда выходят наши ребята из войсковой части, омоновцы, идут, дежурят три парня — красавцы. Это демонстрация населению, что у нас порядок. И военным надо этому учиться, когда они патрулируют город. Они будут понимать, что нужны людям, а люди, глядя на них, будут понимать, что в городе спокойно», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что действия милиции по пресечению беспорядков и попыток дестабилизировать обстановку должны быть решительными. «У вас должна быть жесточайшая политика, до двух считать вы не должны. Вы видите, что вокруг происходит. Если мы здесь ослабим требования к безопасности наших людей, захлестнет нас мгновенно, притом со всех сторон, — обратил внимание Президент. — Вы должны понимать, что вы под контролем не только у своего начальника. Вы всегда должны чувствовать даже в спину мой взгляд, потому что я обращаю внимание на все вопросы: от постового милиционера, который обеспечивает проезд кортежа, до дежурства ваших ребят в городе. Поэтому я и хочу, чтобы никто потом камень в вашу сторону не бросил».

Глава государства поинтересовался, как оценивает назначение Сергея Дорошко начальником столичного ГУВД ранее занимавший эту должность заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Было отмечено, что он поддерживает данную кандидатуру. «Вы знаете, что такое Минск: там не спрячешься за спины, там надо идти впереди. Надо сказать, что Барсуков, где бы он ни работал, когда он был связан с городом, никогда не подводил. Он всегда наводил порядок», — добавил Александр Лукашенко.

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