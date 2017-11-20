Андрей Травников отметил перспективность Сузунского района

О сырах, молоке, сметане, кефире, которые производит «Сузунский маслосырозавод», рассказал директор завода Анатолий Сачко: молокоперерабатывающее предприятие своевременно обновляет технологии, переоборудует действующие производства и улучшает условия труда.

Как делают разноцветные пластмассовые лопаты, показали в цехах завода «Эффект», у предприятия богатая успехами 25-летняя история, его продукция востребована не только в районе.

О проблемах говорили в селе Бобровка. Руководитель акционерного общества «Бобровское» Анатолий Громов в беседе с врио губернатора отметил низкую цену реализации молока и мяса — в этом году она ниже прошлогодней, хотя себестоимость сельскохозяйственного производства продолжает расти. В Бобровской сельской школе директор Ирина Черникова показала, почему школе нужен капитальный ремонт: идут трещины по стенам, семь классов закрыты — заниматься в них опасно, по смете на ремонт здания требуется 42 миллиона рублей, но в программы ближайших лет школа не попадает.

Главный врач ГБУЗ «Сузунская ЦРБ» Владимир Утенков озвучил на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым проблемы: необходимо строительство нового приемного отделения и реанимационно-хирургического блока, существующие помещения больницы малы и не соответствуют современным требованиям.

По многим из проблем, в том числе озвученных на собрании актива района, врио губернатора дал поручения профильным министерствам.

Последним пунктом рабочего визита Андрея Травникова стал музей «Сузун-завод. Монетный двор», там врио губернатора с интересом осмотрел коллекции монет и узнал историю поселения.

— Да, территория перспективная, — отметил по итогам визита в Сузунский раон Андрей Травников, — у района есть собственные достижения, есть к чему приложить дополнительные усилия. Основа экономики очень хорошая. В первую очередь, потому, что хороший кадровый состав: я увидел уверенных и авторитетных руководителей — и муниципалитетов, и директоров хозяйств. Есть перспективы для развития традиционной отрасли — сельского хозяйства. Ну и, безусловно, Сузунский район богат своей природой и историей. У вас уникальный музей, это хорошая возможность для привлечения туристов, как из Новосибирской области, так и из соседних районов.

Отметил врио губернатора и потенциальные точки роста экономики района.