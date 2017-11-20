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14:43 (мск), источник: VN.ru

Андрей Травников отметил перспективность Сузунского района

Передовые предприятия, социальные объекты и популярный музей «Сузун-завод. Монетный двор» посетил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников в Сузунском районе 20 ноября. По итогам рабочего визита руководитель региона отметил перспективность территории.

О сырах, молоке, сметане, кефире, которые производит «Сузунский маслосырозавод», рассказал директор завода Анатолий Сачко: молокоперерабатывающее предприятие своевременно обновляет технологии, переоборудует действующие производства и улучшает условия труда.

Как делают разноцветные пластмассовые лопаты, показали в цехах завода «Эффект», у предприятия богатая успехами 25-летняя история, его продукция востребована не только в районе.

О проблемах говорили в селе Бобровка. Руководитель акционерного общества «Бобровское» Анатолий Громов в беседе с врио губернатора отметил низкую цену реализации молока и мяса — в этом году она ниже прошлогодней, хотя себестоимость сельскохозяйственного производства продолжает расти. В Бобровской сельской школе директор Ирина Черникова показала, почему школе нужен капитальный ремонт: идут трещины по стенам, семь классов закрыты — заниматься в них опасно, по смете на ремонт здания требуется 42 миллиона рублей, но в программы ближайших лет школа не попадает.

Главный врач ГБУЗ «Сузунская ЦРБ» Владимир Утенков озвучил на встрече с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым проблемы: необходимо строительство нового приемного отделения и реанимационно-хирургического блока, существующие помещения больницы малы и не соответствуют современным требованиям.

По многим из проблем, в том числе озвученных на собрании актива района, врио губернатора дал поручения профильным министерствам.

Последним пунктом рабочего визита Андрея Травникова стал музей «Сузун-завод. Монетный двор», там врио губернатора с интересом осмотрел коллекции монет и узнал историю поселения.

— Да, территория перспективная, — отметил по итогам визита в Сузунский раон Андрей Травников, — у района есть собственные достижения, есть к чему приложить дополнительные усилия. Основа экономики очень хорошая. В первую очередь, потому, что хороший кадровый состав: я увидел уверенных и авторитетных руководителей — и муниципалитетов, и директоров хозяйств. Есть перспективы для развития традиционной отрасли — сельского хозяйства. Ну и, безусловно, Сузунский район богат своей природой и историей. У вас уникальный музей, это хорошая возможность для привлечения туристов, как из Новосибирской области, так и из соседних районов.

Отметил врио губернатора и потенциальные точки роста экономики района.

— Совершенно не освоена сфера лесного хозяйства. Есть качественные ресурсы древесины, но до сих пор не появилось производство по переработке этой древесины, совместными усилиями мы обязательно должны поработать над развитием этой отрасли, — сказал Андрей Травников.

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Андрей Травников отметил перспективность Сузунского района
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