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15:00 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко назначил начальника в 72-й учебный центр в Печах и прокомментировал дело Коржича

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владислав Будик назначен начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил. Соответствующее кадровое решение принял сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«То, что произошло в вашей части, — это катастрофа. Я не преувеличиваю. Всякое в армии бывает, но в белорусской армии это катастрофа, потому что мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина. Оно, действительно, так. Я далек от того, чтобы это пятно легло на всю армию, как там некоторые наши оппоненты пописывают в интернете. Это армия. Понятно, что это особая, суровая служба, и она всегда будет такой. Но дедовщина неприемлема», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент признался, что очень болезненно реагирует на подобные случаи в белорусской армии.

«Нам родители отдают самое дорогое, что у них есть. А получают что?» — задал он риторический вопрос.

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Глава государства заметил, что в структуре МВД случаи дедовщины не отмечаются.

«Там по-человечески относятся к ребятам, и омоновцы дай бог подготовленные. Поэтому берите пример там, как надо с молодежью разговаривать. Отношения должны быть человеческими, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Не надо бояться, чтобы в лишний раз родители приехали, особенно в этот период, когда они (новобранцы. — Прим. БЕЛТА) находятся в “учебке”. Может быть, даже чаще их отпускать. Что случится, если он раз в месяц на день-два поедет и дома побудет?».

Он напомнил, что когда-то молодых людей, если они были единственными детьми в семье, могли и не призывать в армию. «Надо проанализировать эту практику. Это единственный сын, единственная опора, надежда», — отметил глава государства.

С другой стороны, он констатировал, что многие родители с удовольствием отправляют детей служить, ведь армия — хорошая школа жизни.

«У меня дети служили в спецподразделениях и ползали на границе так, как положено. Но они прошли через это», — добавил Александр Лукашенко.

Обращаясь к министру обороны Андрею Равкову, Президент подчеркнул, что такая закостенелость в армии не приемлема. «Я надеялся, что вы с этими вопросами справитесь, а вы их не видите под боком, в Борисове. Это категорически неприемлемо, — заявил глава государства. — Никогда не было такого пятна на армии, как в связи с этим».

Александр Лукашенко отметил, что поручил правоохранительным органам обязательно допускать мать погибшего в Печах военнослужащего Светлану Коржич к следственным мероприятиям.

«Если она хочет кому-то задать вопрос, пусть задаст. Скрывать не надо, как бы там ситуация ни разворачивалась. И я вас предостерегаю от преждевременных выводов. Все должно быть честно», — обратил внимание он.

Глава государства отметил стойкость, с которой женщина перенесла это горе.

«Вообще она молодец, абсолютно вменяемый, понимающий человек. Не знаю, как бы я на это реагировал. Упаси господь кому-то это пережить. Но она моему представителю говорит: “Я не хочу, чтобы кто-то был наказан несправедливо”. Понятно, если мы несправедливо кого-то накажем, мы породим еще одну проблему: обидим человека, который не совершал это преступление. Поэтому она должна быть допущена к следственным действиям, пусть это в законе не предусмотрено, не важно. Это чрезвычайный случай, это мое личное решение», — сказал Президент.

По словам Александра Лукашенко, ранее им также дано было поручение генеральному прокурору Александру Конюку и председателю КГБ Валерию Вакульчику встретиться со Светланой Коржич. «Какой бы ни был итог расследования, все должно быть честно, справедливо, чтобы мама была в курсе дела», — убежден глава государства.

Президент предупредил, что подобные происшествия в армии больше не должны повторяться. «Я уже потом и разбираться не буду. Мы и так жестоко отнеслись к командирам и начальникам этой части и другим, кто был к этому причастен. И уголовное дело мы доведем до логического завершения, это точно. Я контролирую его с трех позиций и специальными методами слежу за тем, как оно расследуется. Смотрите, чтобы оно было расследовано до мельчайших подробностей. Но справедливо, ничего не надо натягивать, — сказал он. — Это такой вопиющий факт, который подталкивает нас к тому, чтобы в лишний раз посмотреть на нашу армию. Армия должна быть по-настоящему белорусской, плоть от плоти нашего народа. Наш народ всегда был добродушным. И не должно быть в армии этих истязательств, разбирательств в связи с этим. Чтобы там был порядок — это касается всех Вооруженных Сил».

Александр Лукашенко выразил надежду, что Владислав Будик сможет навести порядок в Печах.

«Я выберу время и побуду у вас там. Может, это и моя вина, что я, будучи главнокомандующим, в этой главной нашей части не побывал. Но я у вас побуду обязательно», — резюмировал глава государства.

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