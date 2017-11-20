Челябинск готов помочь Екатеринбургу в проведении «ЭКСПО-2025»
Предложения о поддержке отправлены ассоциациям «Города Поволжья», «Города Сибири и Дальнего Востока» и другим.
Предложения о поддержке отправлены ассоциациям «Города Поволжья», «Города Сибири и Дальнего Востока» и другим.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Города Урала поддерживают заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2005 году и готовы оказать всестороннюю помощь Екатеринбургу в проведении глобального мероприятия. Об этом АПИ сообщили в
Свои предложения уже озвучили представители Южного Урала.
«Мы совместно делаем общую инфраструктуру. Если будет создана высокоскоростная магистраль между городами, можно будет жить в Челябинске и ездить на мероприятия выставки. А
Благодаря этому из одного уральского миллионника в другой можно будет добраться в течение часа.
«Миллионы посетителей, порядка 200 тысяч человек в день. Мы посмотрели этот большой участок, где разместится
Специальные соглашения о поддержке и сотрудничестве уже подписано участниками Ассоциации городов Урала и Союза российских городов. Учитывая, что Екатеринбург будет представлять не город, а всю страну, соответствующие предложения о поддержке отправлены ассоциациям «Города Поволжья», «Города Сибири и Дальнего Востока», в «Союз городов Центра и