Челябинск готов помочь Екатеринбургу в проведении «ЭКСПО-2025»

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ЕКАТЕРИНБУРГ. Города Урала поддерживают заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2005 году и готовы оказать всестороннюю помощь Екатеринбургу в проведении глобального мероприятия. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Свои предложения уже озвучили представители Южного Урала.

«Мы совместно делаем общую инфраструктуру. Если будет создана высокоскоростная магистраль между городами, можно будет жить в Челябинске и ездить на мероприятия выставки. А какую-то часть мероприятий провести в Челябинске. Главное — выиграть заявку», — рассказал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

«ЭКСПО» будет толчком для строительства высокоскоростной магистрали из Казани до Астаны через Екатеринбург и Челябинск, уверен Президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Благодаря этому из одного уральского миллионника в другой можно будет добраться в течение часа.

«Миллионы посетителей, порядка 200 тысяч человек в день. Мы посмотрели этот большой участок, где разместится экспо-городок. Он уже готов. Мы, как соседи, во всех вопросах готовы прийти при необходимости на поддержку во всех вопросах — размещение, транспорт, строительство», — отметил Станислав Мошаров.