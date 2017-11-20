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15:13 (мск), источник: Apiural.ru

Челябинск готов помочь Екатеринбургу в проведении «ЭКСПО-2025»

Предложения о поддержке отправлены ассоциациям «Города Поволжья», «Города Сибири и Дальнего Востока» и другим.

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ. Города Урала поддерживают заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки «ЭКСПО» в 2005 году и готовы оказать всестороннюю помощь Екатеринбургу в проведении глобального мероприятия. Об этом АПИ сообщили в информационно-аналитическом департаменте администрации города.

Свои предложения уже озвучили представители Южного Урала.

«Мы совместно делаем общую инфраструктуру. Если будет создана высокоскоростная магистраль между городами, можно будет жить в Челябинске и ездить на мероприятия выставки. А какую-то часть мероприятий провести в Челябинске. Главное — выиграть заявку», — рассказал вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

«ЭКСПО» будет толчком для строительства высокоскоростной магистрали из Казани до Астаны через Екатеринбург и Челябинск, уверен Президент Союза российских городов, председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров.

Благодаря этому из одного уральского миллионника в другой можно будет добраться в течение часа.

«Миллионы посетителей, порядка 200 тысяч человек в день. Мы посмотрели этот большой участок, где разместится экспо-городок. Он уже готов. Мы, как соседи, во всех вопросах готовы прийти при необходимости на поддержку во всех вопросах — размещение, транспорт, строительство», — отметил Станислав Мошаров.

Специальные соглашения о поддержке и сотрудничестве уже подписано участниками Ассоциации городов Урала и Союза российских городов. Учитывая, что Екатеринбург будет представлять не город, а всю страну, соответствующие предложения о поддержке отправлены ассоциациям «Города Поволжья», «Города Сибири и Дальнего Востока», в «Союз городов Центра и Северо-Запада России».

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