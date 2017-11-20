Лукашенко назначил нового начальника учебки в Печах

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 ноя — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о назначении Владислава Будика начальником 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных сил, сообщили в пресс-службе главы государства.

«То, что произошло в вашей части, — это катастрофа. Я не преувеличиваю. Всякое в армии бывает, но в белорусской армии это катастрофа, потому что мы всегда гордились, что у нас отсутствует дедовщина», — сказал глава государства при назначении на должность нового начальника учебного центра.

Глава государства подчеркнул, что крайне болезненно реагирует на подобные случаи в Вооруженных силах. «Нам родители отдают самое дорогое, что у них есть. А получают что?» — сказал он.

Президент заметил, что в структуре МВД случаи дедовщины не отмечаются. «Там по-человечески относятся к ребятам, и омоновцы дай бог подготовленные. Поэтому берите пример там, как надо с молодежью разговаривать. Отношения должны быть человеческими», — сказал президент.