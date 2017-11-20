Совет ЕС одобрил новую систему контроля въезда в Шенгенскую зону

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«20 ноября Совет ЕС одобрил постановление относительно системы въезда-выезда и внесения изменений в Шенгенский пограничный кодекс по ней. Эта система будет регистрировать информацию о въезде, выезде и отказе во въезде граждан третьих стран, пересекающих границы Шенгенской зоны», — отмечается в нем.

В документе говорится, что новая система улучшит, в частности, качество проверок на внешней границе. Кроме того, она обеспечит надежную и систематическую информацию о приезжих, а также укрепит безопасность в ЕС и усилит борьбу с терроризмом.