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14:56 (мск), источник: БЕЛТА

Совет ЕС одобрил новую систему контроля въезда в Шенгенскую зону

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз принял решение усилить контроль внешних границ Шенгенской зоны для граждан стран, не входящих в сообщество. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном сегодня в Брюсселе, пишет ТАСС.

Источник: БЕЛТА

«20 ноября Совет ЕС одобрил постановление относительно системы въезда-выезда и внесения изменений в Шенгенский пограничный кодекс по ней. Эта система будет регистрировать информацию о въезде, выезде и отказе во въезде граждан третьих стран, пересекающих границы Шенгенской зоны», — отмечается в нем.

В документе говорится, что новая система улучшит, в частности, качество проверок на внешней границе. Кроме того, она обеспечит надежную и систематическую информацию о приезжих, а также укрепит безопасность в ЕС и усилит борьбу с терроризмом.

Одобренное постановление должны подписать Совет ЕС и Европарламент, только тогда оно будет опубликовано в Официальном журнале сообщества и вступит в силу спустя 20 дней.

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