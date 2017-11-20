Подробности утренних обысков в Молдове: объявлено о первых задержаниях

«Четыре человека задержаны к этому моменту в ходе сегодняшней операции. Среди задержанных мэр коммуны Гелэуза (Страшенский район) и три представителя компаний-бенефициров фальсифицированных тендеров», — сообщила Старински.

По ее словам, на данный момент следственные мероприятия проводятся в нескольких мэриях страны и в офисах ряда компаний. Проверки связаны с делом о махинациях с тендерами на миллионы леев. Эти деньги поступили из Экологического фонда на поддержку проектов местного значения.