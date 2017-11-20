Подробности утренних обысков в Молдове: объявлено о первых задержаниях
Прошли первые громкие задержания по итогам обысков в мэриях ряда населенных пунктов Молдовы.
Прошли первые громкие задержания по итогам обысков в мэриях ряда населенных пунктов Молдовы.
КИШИНЕВ, 20 ноя — Sputnik. Антикоррупционные органы Молдовы продолжают обыски, которые начались в понедельник утром.
«Четыре человека задержаны к этому моменту в ходе сегодняшней операции. Среди задержанных мэр коммуны Гелэуза (Страшенский район) и три представителя
По ее словам, на данный момент следственные мероприятия проводятся в нескольких мэриях страны и в офисах ряда компаний. Проверки связаны с делом о махинациях с тендерами на миллионы леев. Эти деньги поступили из Экологического фонда на поддержку проектов местного значения.
Обыски проходили в том числе в здании мэрии Кишинева, а также в здании бывшего министерства окружающей среды.