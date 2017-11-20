Волгоградская область планирует принять участие в федеральной программе по комплексному развитию территорий

О реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах России» речь шла на совещании в министерстве строительства и ЖКХ под председательством Михаила Меня.

В администрации региона губернатор Андрей Бочаров подчеркнул: эта федеральная программа интересна и очень важна для области, она даст возможность городам представить свои проекты для модернизации коммунальных систем.

Глава региона поставил задачу своим заместителям и руководителям профильных ведомств, главам муниципальных образований направить для участия в конкурсе на получение средств проекты для Волжского и Камышина.