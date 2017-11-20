Рустэм Хамитов: «Наша республика вовремя успела занять достойное место в движении WorldSkills»

Источник: Башинформ

Во встрече приняли участие студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, занявший третье место на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017 (компетенция «Камнетёсное дело»); студенты Уфимского профессионального колледжа имени Героя Советского Союза С. Бикеева Анастасия Филимонова (компетенция «Издательское дело») и Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Артур Алекберов (компетенция «Преподаватель младших классов»), ставшие победителями II Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; и студент Буздякского сельскохозяйственного колледжа Наиль Мухаметянов, занявший первое место на Всероссийском конкурсе среди учащихся профессиональных образовательных организаций в рамках VI Открытого чемпионата России по пахоте.

— Для республики большая честь, что у нас есть такие крепкие профессионалы — молодые, но уже многое сделавшие. И есть такие крепкие педагоги, наставники, которые, конечно же, могут продвигать своё дело вперёд с ещё большим энтузиазмом, — сказал Рустэм Хамитов. — Вообще, WorldSkills — хорошая, интересная тема. Через WorldSkills мы привлекаем молодёжь к рабочим профессиям, умению правильно начинать свою жизнь. Это авторитетная организация, авторитетные соревнования. Наша республика вовремя успела занять достойное место в этом движении. И мы показываем хорошие результаты. Всё идёт так, как нужно. И мы дальше будем поддерживать и помогать движению WorldSkills.

Вместе с тем Глава республики отметил, что участие в чемпионатах профмастерства — не самоцель. Главное — выстроить систему подготовки студентов по рабочим специальностям, обеспечить их востребованность на рынке труда.

— Мы хотим, чтобы у нас было больше разного рода соревнований по WorldSkills, как и по «Абилимпиксу». Но соревнования — это только верхушка айсберга. Надо всё-таки работать над тем, чтобы шло наполнение и в нижней части этой большой, громадной пирамиды, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Можно вырастить одного чемпиона и, как говорится, пожинать на этом лавры. А нам нужно, чтобы работала огромная, большая система, чтобы воспроизводила замечательных, талантливых людей, чтобы работа в наших колледжах, училищах была престижной, чтобы ребята, девочки туда шли и чтобы всё это воспринималось естественно и нормально.

Участники встречи рассказали о своём участии в международных и всероссийских конкурсах, поделились впечатлениями, дальнейшими учебными и профессиональными планами.

Рустэм Хамитов поручил проработать возможность поддержки учебных заведений, студенты которых демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по профмастерству.

— Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, — заявил руководитель республики. — Поощрять «рублём», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно продолжать создавать необходимые условия.