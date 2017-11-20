Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зима отменяется: синоптики пересмотрели прогноз - СМИ
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Выигравшая в РФ в лотерею 506 млн руб рассказала, как их потратит
Мединский счел призыв Райкина личным оскорблением
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
«Сюрприз для Рамзана»: как живут русские в ЧечнеКак живут русские, которые там остались, и что мотивирует людей из других регионов приезжать сюда жить.
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Умер актер Виталий Шаповалов
Вместо экипажа крысы-каннибалы: в США нашли корабль-призрак СССР
Ученые пояснили, как огромный астероид убьет Землю
82-летний Николай Агутин показал новую возлюбленную - СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
Как топ-модели готовятся к шоу Victoria's Secret
Фото дня: откровенный образ Екатерины Климовой
Елену Ваенгу закидали помидорами – СМИ
Пугачева обвенчалась с Галкиным: Можно второй раз
В России сократится количество однокомнатных квартир
Интересные факты о метрополитенах мира (фото)
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
13Густой смог окутал Дели
16:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов: «Наша республика вовремя успела занять достойное место в движении WorldSkills»

УФА, 20 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился со студентами профессиональных колледжей, ставшими победителями и призёрами международных и всероссийских конкурсов профмастерства, а также с их наставниками и преподавателями.

Источник: Башинформ

Во встрече приняли участие студент Сибайского многопрофильного профессионального колледжа Рафаэль Яхин, занявший третье место на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Competition-2017 (компетенция «Камнетёсное дело»); студенты Уфимского профессионального колледжа имени Героя Советского Союза С. Бикеева Анастасия Филимонова (компетенция «Издательское дело») и Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий Артур Алекберов (компетенция «Преподаватель младших классов»), ставшие победителями II Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; и студент Буздякского сельскохозяйственного колледжа Наиль Мухаметянов, занявший первое место на Всероссийском конкурсе среди учащихся профессиональных образовательных организаций в рамках VI Открытого чемпионата России по пахоте.

— Для республики большая честь, что у нас есть такие крепкие профессионалы — молодые, но уже многое сделавшие. И есть такие крепкие педагоги, наставники, которые, конечно же, могут продвигать своё дело вперёд с ещё большим энтузиазмом, — сказал Рустэм Хамитов. — Вообще, WorldSkills — хорошая, интересная тема. Через WorldSkills мы привлекаем молодёжь к рабочим профессиям, умению правильно начинать свою жизнь. Это авторитетная организация, авторитетные соревнования. Наша республика вовремя успела занять достойное место в этом движении. И мы показываем хорошие результаты. Всё идёт так, как нужно. И мы дальше будем поддерживать и помогать движению WorldSkills.

Вместе с тем Глава республики отметил, что участие в чемпионатах профмастерства — не самоцель. Главное — выстроить систему подготовки студентов по рабочим специальностям, обеспечить их востребованность на рынке труда.

— Мы хотим, чтобы у нас было больше разного рода соревнований по WorldSkills, как и по «Абилимпиксу». Но соревнования — это только верхушка айсберга. Надо всё-таки работать над тем, чтобы шло наполнение и в нижней части этой большой, громадной пирамиды, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Можно вырастить одного чемпиона и, как говорится, пожинать на этом лавры. А нам нужно, чтобы работала огромная, большая система, чтобы воспроизводила замечательных, талантливых людей, чтобы работа в наших колледжах, училищах была престижной, чтобы ребята, девочки туда шли и чтобы всё это воспринималось естественно и нормально.

Участники встречи рассказали о своём участии в международных и всероссийских конкурсах, поделились впечатлениями, дальнейшими учебными и профессиональными планами.

Рустэм Хамитов поручил проработать возможность поддержки учебных заведений, студенты которых демонстрируют высокие результаты на соревнованиях по профмастерству.

— Надо поощрять колледжи, которые готовят чемпионов, — заявил руководитель республики. — Поощрять «рублём», оборудованием, расширением площадей. Там, где хорошо трудятся преподаватели, хорошо учатся дети, нужно обязательно продолжать создавать необходимые условия.

Глава региона обсудил со студентами и преподавателями вопросы популяризации рабочих профессий среди молодёжи, вручил государственные награды Республики Башкортостан и памятные подарки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Чарльз Мэнсон умер в тюрьме
Германия в тупике: Меркель не смогла сформировать коалицию
Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради
Ирина Яровая рассказала о своем отношении к гендерному равенству
В возрасте 49 лет скончалась чемпионка Уимблдона-1998
Непогашенные кредиты имеют более половины российских семей
Патриарх Кирилл заявил о приближении конца света
Спорт
Манчини входит в число кандидатов на пост тренера сборной Италии Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио подтвердил, что на пост главного тренера национальной команды рассматривается сразу несколько кандидатов
Авто
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота» В данном случае шутка «продаётся автомобиль, на котором немецкий дедушка ездил по выходным до кирхи и обратно» оказалась реальностью
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане Телезритель заметил, что в одном из выпусков передачи одну женщину выдали за другую, причем с совершенно непохожей внешностью
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошел берет - универсальный аксессуар (фото) Мы нашли 16 примеров красивых и стильных образов, где главным героем выступает берет
Дети
45-летний Андрей Малахов не может определиться с именем для сына Телеведущий организует голосование.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь