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17:12 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов о «неожиданных» поправках в закон о Калининградской ОЭЗ: Ситуация решается сама собой

Инициатором поправок в закон об особой экономической зоне в Калининградской области, которые были внесены в последний момент, стало региональное правительство. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.

Источник: Клопс.ru

«Внесение изменений и поправок через депутатов — это объективно быстрее, Потому что если бы правительство выходило с такими поправками, то нам надо было бы ещё три недели, чтобы всё согласовать внутри правительства РФ. Решение принималось правительством Калининградской области», — заявил глава региона.

По словам Алиханова, негативные отзывы появились в основном из-за исключения из документа поправки, которая разрешала применение договоров комиссии между сельхозпроизводителями и торговыми сетями. Следствием таких изменений должно стать обложение продукции местных сельскохозяйственников НДС в размере 10%.

«Тут отреагировали бурно, потому что рассчитывали на эту поправку. На совещании у Андрея Рэмовича Белоусова (помощник президента РФ — прим. ред.), которое было недели полторы назад, присутствовали и коллеги из министерства финансов. Мы совместно с ними приняли решение, что мы эту норму уберем из закона, потому что есть параллельный законопроект, принятый в третьем чтении, по внедрении системы “единый сельхозналог”. То есть у тех людей, которые не хотят платить налог на добавленную стоимость, а таких много среди сельхозтоваропризводителей, потому что сейчас они теряют на этом НДС, они будут иметь такую возможность. Те, у кого определенный уровень оборота, обязаны работать с НДС. В этой ситуации наши поправки в части комиссионной торговли не нужны, потому что ситуация решается сама собой», — пояснил Алиханов.

Губернатор добавил, что изначально была договорённость с федеральными властями о одновременном принятии закона об ОЭЗ и поправок в налоговый кодекс. Однако именно из-за того, что этого не произошло, калининградское бизнес-сообщество забеспокоилось.

«К сожалению, так произошло, что они разминулись в один день по времени. Действительно, наверное, надо было проинформировать чуть заранее. Получилось как получилось. Главное, что есть решение для бизнеса, полностью устраивающее сейчас всех, кого это касалось — они удовлетворены решением. Уже была встреча, на которой Александр Владимироваич (Шендерюк-Жидков — прим. ред.) уже должен был все разъяснить», — заключил Алиханов.

16 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о льготах по налогам на прибыль и страховым взносам для резидентов Калининградской ОЭЗ. Согласно документу, для резидентов Калининградской ОЭЗ устанавливается налоговая ставка на прибыль в размере 0%. Она сохраняется в течение шести налоговых периодов. В течение следующих шести налоговых периодов ставка составит 10%. Помимо этого, законопроект устанавливает пониженные тарифы страховых взносов для организаций — резидентов ОЭЗ, которые создают новые рабочие места. Однако в последний момент в проект закона были внесены изменения, которые вызвали волну недовольства среди калининградских предпринимателей.

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