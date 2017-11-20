«Никто не сможет уйти от наказания». Назарбаев принял Кожамжарова

Источник: Tengrinews

В ходе встречи Кайрат Кожамжаров доложил Главе государства о результатах деятельности агентства за 10 месяцев текущего года. Нурсултан Назарбаев отметил важность формирования в обществе нетерпимости к проявлениям коррупции.

Читайте также Президент встретился с руководством Royal Dutch Shell

«При принятии закона о противодействии коррупции я обращался ко всем, заявив о том, что поблажек не будет никому, и никто не сможет уйти от наказания, если он совершил коррупционные преступления. В последние годы проведена большая работа в этом направлении», — сказал Президент Казахстана.

Глава государства также подчеркнул необходимость рационального и прозрачного использования бюджетных средств. Кожамжаров проинформировал Нурсултана Назарбаева о предпринимаемых мерах по проведению антикоррупционной политики и обратил внимание на высокие оценки хода ее реализации со стороны международного экспертного сообщества.

«За 10 месяцев текущего года было возбуждено 3400 уголовных дел, из них 1000 дел было передано в суды. Из 15 миллиардов тенге причиненного ущерба, 11 млрд тенге возвращено государству. Наложен арест на имущество на сумму более 7 миллиардов тенге», — доложил председатель агентства.