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17:30 (мск), источник: РИА Крым

МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, который состоялся 18 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

В Киеве поездку российского президента назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».

Ведомство в очередной раз назвало полуостров «неотъемлемой частью Украины» и направило в МИД России соответствующую ноту протеста.

18 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии памятника императору Александру III, который был установлен в парке Ливадийского дворца.

Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».

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