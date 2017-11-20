МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым

В Киеве поездку российского президента назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».

Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».