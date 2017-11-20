МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, который состоялся 18 ноября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, который состоялся 18 ноября.
Соответствующий комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
В Киеве поездку российского президента назвали «грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также «циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права».
Ведомство в очередной раз назвало полуостров «неотъемлемой частью Украины» и направило в МИД России соответствующую ноту протеста.
18 ноября президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественном открытии памятника императору Александру III, который был установлен в парке Ливадийского дворца.
Скульптура выполнена из бронзы на одном из уральским заводов. Царь изображен сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю. Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орел. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — ее армия и флот».