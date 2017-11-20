Хоркин: мы ожидаем реакции МИД Украины на обвинения Шаройко

Источник: Sputnik.by

По информации, предоставленной в понедельник 20 ноября на официальном брифинге КГБ Беларуси, задержанный ранее специальный корреспондент «Украинского радио» Павел Шаройко признал, что в Беларуси выполнял задание Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

КГБ впервые публично прокомментировал факт задержания украинского собкора. Сообщается, что он был задержан с поличным еще в конце октября при проведении агентурной акции. По информации Комитета, задержанный создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси для сбора информации военно-политического характера.

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«Мы обеспокоены судьбой нашего журналиста Павла Шаройко. Для нас, для “Украинского радио” он журналист, который делал для нас материалы и репортажи. Более того, он гражданин Украины. Мы ожидаем официальной позиции Министерства иностранных дел Украины», — заявил Хоркин.

Как сообщил официальный представитель КГБ Дмитрий Побяржин, Павел Шаройко является полковником, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса «Шпионаж», свою вину он признал. Принято решение о применении к нему меры пресечения в виде задержания под стражей.

«Это все открытая информация. Павел был на журналистских должностях всю свою трудовую деятельность в изданиях, в газетах. В том числе, и в системе Министерства обороны Украины. С 1992 года, после окончания училища Военно-воздушных сил он работал журналистом. Последние свои годы в системе Министерства обороны Украины он был на руководящих журналистских должностях», — пояснил Хоркин.