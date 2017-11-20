Влад Плахотнюк назвал референдум провалом левых партий
Результаты референдума показали, что партии правого толка могут потеснить левые силы, если поставят общие цели.
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Результаты референдума показали, что партии правого толка могут потеснить левые силы, если поставят общие цели.
Так считает председатель Демократической партии Влад Плахотнюк.
В интервью Ziarul Naţional он заявил, что представители левого фланга — социалисты, коммунисты и формирование «Наша партия», звавшие жителей Кишинева на участки, — потерпели сокрушительное поражение. А в выигрыше не остался никто, — отметил Влад Плахотнюк.
Утверждения о политическом сотрудничестве ДПМ и социалистов лидер демократов назвал инсинуациями.
По его словам, многие хотят войны между партиями. Правая оппозиция заинтересована в этом, так как хочет нестабильности в стране. А результаты эффективной работы правительства оппозицию пугают, — подчеркнул председатель ДПМ.