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18:48 (мск), источник: Publika.md

Влад Плахотнюк назвал референдум провалом левых партий

Результаты референдума показали, что партии правого толка могут потеснить левые силы, если поставят общие цели.

Источник: Publika.md

Так считает председатель Демократической партии Влад Плахотнюк.

В интервью Ziarul Naţional он заявил, что представители левого фланга — социалисты, коммунисты и формирование «Наша партия», звавшие жителей Кишинева на участки, — потерпели сокрушительное поражение. А в выигрыше не остался никто, — отметил Влад Плахотнюк.

Утверждения о политическом сотрудничестве ДПМ и социалистов лидер демократов назвал инсинуациями.

По его словам, многие хотят войны между партиями. Правая оппозиция заинтересована в этом, так как хочет нестабильности в стране. А результаты эффективной работы правительства оппозицию пугают, — подчеркнул председатель ДПМ.

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