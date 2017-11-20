Влад Плахотнюк назвал референдум провалом левых партий

В интервью Ziarul Naţional он заявил, что представители левого фланга — социалисты, коммунисты и формирование «Наша партия», звавшие жителей Кишинева на участки, — потерпели сокрушительное поражение. А в выигрыше не остался никто, — отметил Влад Плахотнюк.



Утверждения о политическом сотрудничестве ДПМ и социалистов лидер демократов назвал инсинуациями.